Mladíci na kempech! Západní konference: Základna v Utahu, nebo skvělý Benák

15. září 19:30Jakub Ťoupek
Před oficiálním zahájením přípravných kempů jsou na programu nováčkovské kempy. Těch se v Západní konferenci zúčastní 14 českých mladíků, kteří se chtějí poprat o svá místa mezi nejlepšími hráči světa. Během prvních zápasů prospektů organizací NHL se na ledě ukázal například Adam Jiříček, Adam Benák nebo navrátilec po zranění Tomáš Suchánek.
Anaheim Ducks
Po celém vynechaném ročníku se do brankoviště vrací Tomáš Suchánek. Ten se postavil do brány v utkání proti nováčkům LA, bohužel si ale vstřelil smolný vlastní gól, což není pro jeho psychiku zrovna ideální. Opět ale zabojuje o post jedničky na farmě a do budoucna by se mohlo rýsovat pokračování českých dvojic v bráně Anaheimu.
Colorado Avalanche
Novou Lavinou by se měl stát Maxmilian Curran, jenž patřil mezi nejlepší hráče Tri-City Americans ve WHL. V následující sezóně bude oblékat dres Edmontonu Oil Kings, kde v minulé sezóně působil Adam Jecho a Miroslav Holinka. Devatenáctiletý levák má před sebou důležitou sezónu, během které by mohl podepsat nováčkovský kontrakt.
Los Angeles Kings
Jakub Dvořák už má za sebou první sezónu mezi dospělými. Nyní jej čeká druhá sezóna mezi dospělými, ve které se hlavně očekává posun v produktivitě. Rodák z Liberce odehrál 46 utkání se ziskem 4 bodů. V případě dobré sezóny to může být pro Dvořáka poslední rok v AHL před přesunem do hlavního týmu.
Minnesota Wild
Jeden z největších českých talentů nakonec padl do rukou Minnesoty a ze všech stran na něj jdou slova chvály. Adam Benák se, hlavně kvůli své výšce, na draftu propadl až do 4. kola. Toho ale bude chtít využít Minnesota, která má s malými hráči dobré zkušenosti. Adam je stejně vysoký jako Mats Zuccarello, který si u Wild odkroutí 7. sezónu.
Nashville Predators
V loňském draftu si Nashville na 99. místě vybral českého brankáře Jakuba Milotu, jenž by měl být jednička české dvacítky. Nyní ho čeká třetí sezóna v QMJHL, tentokrát v dresu Blainville-Boisbriand Armada. Milota by se také mohl pomalu přesunout na farmu, kde zatím chytají o něco starší brankáři a mohl by prorazit.
St. Louis Blues
V St. Louis mají české hráče rádi. Během draftů v roce 2024 a 2023 si Blues vybrali hned 4 české hráče. Jediným, kdo se nováčkovského kempu nezúčastní je Ondřej Kos, který si plní své povinnosti ve Finsku. Mezi největší naději patří Adam Jiříček, který byl vybrán ze 16. místa. Skvěle se ale prezentují i Jakub Štancl a Adam Jecho, střelci důležitých branek na MS juniorů.
Seattle Kraken
Eda Šalé není jedinou českou naději Seattlu. Aleš Stezka jej v Americe nechal samotného a nyní se bude snažit probojovat do hlavního týmu. Někdejší tahoun juniorské reprezentace se bude chtít konečně prosadit, okénka v sestavě se mu postupně otevírají. Druhým zástupcem je Jakub Fibigr, jenž by si mohl vyzkoušet po dvou letech v kanadské juniorce AHL.
Utah Mammoth
Česká základna v nově obrandovaném Utahu se postupně rozrůstá. Kromě českého brankářského dua v hlavním týmu se do pozvánky na kemp dočkal i Ondřej Štěbeták. Ten byl na draftu zcela vynechán, Utah na něj ale nezapomněl. Zastoupení máme i v poli, Michal Kunc, který prožil snovou sezónu v extralize zabojuje o místo v organizaci, stejně tak jako Max Pšenička, který po odchodu do Kanady vystoupal draftovými žebříčky raketovým tempem.
Vegas Golden Knights
Kladenský rodák Matyáš Šapovaliv odehrál v minulé sezóně na farmě 71 zápasů. Během této porce nasbíral 11 gólů a 8 asistencí. Nyní je připraven na další krok, posunout se do vyšší role a přiblížit se hlavnímu týmu. Šapovaliv směřuje do NHL. Ví, co potřebuje, aby na ni byl připravený, aby stříbro vyměnil za zlato. Silver Knights za Golden Knights.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.