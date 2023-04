Mladík Alscher nakoukne do AHL. Sezonu dohraje na farmě Floridy

Český obránce Marek Alscher, který začátkem dubna oslavil devatenácté narozeniny, má před sebou další krůček ve své kariéře. Sezonu totiž dokončí na farmě Floridy v Charlotte.

Rodák ze Slaného absolvoval dvě kompletní sezony v kanadské Western Hockey League. Za Portland odehrál v uplynulém ročníku 60 zápasů s bilancí 8 branek a 16 asistencí, v play off k nim přidal čtyři nahrávky v devíti startech.

Winterhawks v prvním kole vyřadili Everett výsledkem 4:1 na zápasy, ale následně neuhráli ani jeden duel proti Kamloops.

Marek Alscher si nicméně sezonu ještě prodlouží. V rámci amatérského try-outu si ho vytáhli Charlotte Checkers, tedy farma Floridy, která Alschera loni draftovala a letos v březnu s ním podepsala tříletý nováčkovský kontrakt.

„Marek nás zaujal svou přípravou na zápasy a vyspělostí: a to jak na ledě, tak i mimo něj. Tvrdě pracuje,“ chválil bývalého zadáka kladenských Rytířů či finského Lahti generální manažer Floridy Bill Zito.

Charlotte pokračuje v bojích o Calder Cup, trofej určenou vítězům AHL. V úvodním kole otočili Checkers sérii s Lehigh Valley, nyní je v divizním semifinále (tedy osmifinále celého play off) čeká mírně favorizované Hershey, které v základní části Atlantické divize nasbíralo o jedenáct bodů víc.

Alscher může zaujmout a během letních kempů si vybojovat stálý posun do seniorského hokeje, v opačném případě by ho Florida poslala zpátky do Portlandu. Do juniorské kategorie bude plnohodnotně spadat ještě rok, další sezonu by případně mohl odehrát jako overage.

Panthers prospect Marek Alscher is joining the Checkers on an ATO



➡️ https://t.co/6hIEUE0bQz pic.twitter.com/iHUdTg4Dox — Charlotte Checkers (@CheckersHockey) April 25, 2023

