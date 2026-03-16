Mladý fenomén mezi dospělými. Schaefer po životní sezoně vyhlíží zářnou budoucnost

16. dubna 14:30David Zlomek
New York Islanders sice letos brány play-off neotevřeli, ale v jejich obraně vyrostl hráč, který má potenciál změnit osud celé organizace na desetiletí dopředu. Matthew Schaefer, jednička posledního draftu, vlétl do NHL s takovou razancí, že okamžitě zastínil většinu etablovaných hvězd.
Jeho 23 vstřelených branek není jen skvělým číslem, je to vyrovnání sedmatřicet let starého rekordu Briana Leetche v počtu gólů nováčka mezi obránci. „Bylo šílené si jen pomyslet, že bych letos hrál NHL. Ještě loni jsem chodil na zápasy jako fanoušek a seděl s bratrem a rodiči někde úplně nahoře pod střechou. Je to splněný sen a nemůžu dostatečně poděkovat týmu i spoluhráčům, byla to úžasná jízda a naučil jsem se toho strašně moc,“ svěřil se osmnáctiletý mladík během loučení se sezónou.
Schaeferova bilance 59 bodů a neuvěřitelný průměrný čas na ledě 24 minut a 41 sekund z něj dělají pilíř, na kterém chce New York okamžitě stavět. Mathew Barzal, hlavní tvář ofenzivy, se netajil tím, že takového spoluhráče Islanders zoufale potřebovali, mluví se o něm jako o chybějícím kousku skládačky.
„Vlastně hned od prvního zápasu to změnilo celou naši hru. Celou kariéru jsem žárlil na Colorado kvůli Caleu Makarovi nebo na Vancouver, že mají Quinna Hughese. Konečně máme svého vlastního elitního beka, je to pro nás obrovská věc,“ prohlásil Barzal na adresu mladého spoluhráče. Schaefer přitom neexceloval jen v útoku; se 111 zablokovanými střelami a nejlepším hodnocením účasti na ledě v týmu (+13) ukázal, že navzdory mládí už teď patří k nejkomplexnějším obráncům soutěže a nedělá mu problém odbruslit pětadvacet až třicet minut za večer.
Za sportovními úspěchy se však skrývá i silný osobní příběh a velká vnitřní síla, která osmnáctiletého mladíka formovala už před vstupem do velkého hokeje. Mladý obránce se musel vypořádat s bolestnou ztrátou matky Jennifer, která v únoru 2024 podlehla rakovině prsu a byla pro něj největší inspirací. „Moc si přeji, aby tu máma mohla být se mnou. Strašně rád bych viděl její reakci na fanoušky a po zápase jí mohl obejmout. Je tu ale s námi pořád aspoň v duchu. Byla nejsilnějším článkem a šéfem naší rodiny, člověk na ni musí myslet každý den,“ vzpomínal Schaefer, který se v New Yorku zabydlel v rodině bývalého hráče Matta Martina.
I tato stabilita mu pomohla zvládnout náročný přechod do NHL a stát se hrdinou fanoušků na Long Islandu, pro které je Schaeferova přítomnost signálem, že bude líp.