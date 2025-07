Mlčel celé měsíce. Teď hvězdička NHL bouchla: Chci pryč. Budu rád, když mě vymění

V NHL to opět vře, tentokrát v Columbusu. Mladý ruský útočník Yegor Chinakov, který měl být jedním z pilířů budoucnosti Blue Jackets, si po letech frustrace a zranění řekl dost.

Yegor Chinakhov, někdejší první volba draftu klubu z roku 2020, podle svého agenta oficiálně požádal klub o výměnu. Ten informaci potvrdil, a stejně tak fakt, že tím rozhodně nebyl překvapen. „Jsem spíš překvapený, že to agent zveřejnil,“ reagoval generální manažer Columbusu Don Waddell pro The Athletic. „Ale samotná žádost mě nepřekvapuje. Už jsme o tom mluvili.“

Agent Šumi Babaev nejdřív zveřejnil zprávu na sociální síti X a v ní citoval Chinakhova: „Měl jsem během sezony určité neshody s trenérem. Teď bych byl rád za výměnu. Chtěl bych se přesunout jinam. Návrat do Ruska? Pokud budu mít možnost hrát NHL, chci se dál rozvíjet tady.“

Podobné výroky zazněly i v interview pro ruský Sport-Express, kde Chinakhov odpovídal. „Já bych byl dokonce rád, kdyby mě vyměnili,“ řekl. „Je to všechno dohromady... zranění, neshody s trenérem, nevydařené období. Chci změnit prostředí.“

Zranění se stala zásadní překážkou v jeho rozvoji. Ve čtyřech sezonách v NHL odehrál jen 175 zápasů, dalších 109 vynechal kvůli různým zdravotním problémům, včetně loňské operace zad, která ho vyřadila na 40 zápasů. Když se v březnu vrátil, herně nezaujal a většinu závěru sezony proseděl jako zdravý náhradník. „Nebylo to to, co jsme čekali. Nedokázal se prosadit a dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ komentoval Waddell.

Přesto Columbus zatím na přestup netlačí. „Budu mluvit s ostatními týmy, ale jen proto, že agent něco napsal na internet, to neznamená, že ho hned pošlu pryč,“ zdůraznil manažer.

Chinakhov má podepsanou smlouvu na více než 2 miliony dolarů a podle všeho dorazí do kempu. „Stoprocentně přijede,“ potvrdil Waddell. „Pokud bude mít správný přístup, může to celé být v pohodě. Už jsem podobné situace zažil.“

