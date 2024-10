Mohlo to být horší, odtušil Laine. Zášť k Parému necítí, zranění byla prostě smůla

Finský útočník Patrik Laine patří k hokejistům, kteří přípravu před novou sezonou odnesli vážnějším zraněním. Člen Montrealu bude marodit se zraněným kolenem až čtvrt roku, což ho sice na jednu stranu štve, ale zároveň se na tom snaží hledat pozitiva. „Mohlo to být horší,“ poznamenal s tím, celá situace s kolizí s Cedricem Parém byla jedna velká smůla.

Po sezoně hrůzy, kterou částečně promarodil, částečně strávil v asistenčním programu a odehrál jen 18 zápasů, se Laine těšil na restart. Dostal nový impulz, byl vyměněn z Columbusu do Montrealu, což pro něj bylo dostatečnou motivací, aby ukázal, že hokej rozhodně nezapomněl.

Jenže stačil jeden moment na začátku přípravného zápasu s Torontem a nadšení vyprchalo. Laine při průniku do útočného pásma schytal faul koleno na koleno od Cedrica Parého a bylo zle. Vyšetření odhalilo prasklinu, která si sice nevyžádá operaci, ale Finova absence se může protáhnout klidně až do ledna.

„Tak trochu jsem se s kolenem vyhnul kulce. Mohlo to být horší,“ upozornil Laine ve čtvrtek po tréninku Canadiens v Mont-Tremblantu v Quebecu. „Nejsem spokojený s tím, že jsem zraněný, ale je to tak, jak to je. Jen se snažím zůstat pozitivní.“

K pozitivním myšlenkám přitom měl ve dnech následujících po zranění daleko. Naopak tyto dny popsal jako dost mizerné. Což se ale nelze divit.

„Bylo to dost emotivní,“ řekl Laine. „Tak moc jsem bojoval, abych se vrátil na led. Byl jsem zase nadšený a pak přišel druhý zápas, druhé střídání, a člověk se znovu zraní. Ale tak to prostě je. V tomhle sportu se občas zraníte a prostě se snažíte zůstat pozitivní. Ale aspoň budu mít druhou polovinu sezony, až se vrátím, takže to bude dobré,“ podotkl.

Navzdory frustraci ze zranění však Laine rozhodně Parého z ničeho neviní a ani vůči němu necítí zášť. Jak poznamenal, věci se jen hodně smolně sešly.

„Nemyslím si, že by se někdo snažil někomu ublížit,“ řekl Laine. „Hokej je rychlá hra. Trochu jsem se do té situace dostal sám a víte, on se snažil mě zastavit. Byla to jen nešťastná srážka, smolná hra. Po zápase mi napsal, za což mu patří respekt,“ dodal finský útočník.

