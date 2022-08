Moje láska k hokeji nezmizí, burcuje Schenn před novou sezonou

Brayden Schenn se připravuje na svou dvanáctou sezonu v NHL. V organizaci ze St. Louis si vybojoval pozici lídra a je jedním z nejdůležitějších hráčů celku. V minulém ročníku jej sužovaly zdravotní problémy, nyní je Kanaďan zpět a již se nemůže dočkat startu následujícího ročníku.

Jednatřicetiletý útočník načne v říjnu svou 12. sezonu v nejslavnější lize světa. Dalo by se však říct, že jde o ročník číslo 14, ale v úvodních dvou sezonách odehrál dohromady pouhých devět utkání a většinu strávil v juniorské WHL či na farmě.

Zkušený Kanaďan v uplynulém ročníku zmeškal 20 utkání kvůli koronaviru, a také kvůli zranění žeber. I přes to patřil k velmi důležitým postavám Blues, byl šestý v týmové produktivitě a na ledě prokazoval zkušenosti jak v útoku, tak i v obraně.

Nyní však vyhlíží nadcházející ročník. „Vždycky v off season dosáhnete bodu, kdy začínáte cítit adrenalin. Chcete se už prostě vrátit na led a bojovat o vítězství,“ prozradil v rozhovoru pro nhlpa.com.

„Už nějakou dobu se připravuju na sezonu, cvičím a bruslím. Srpen už je měsícem, kdy se vše trochu uklidní a mysl se dostane do přípravného režimu. Měl jsem pěkné léto, když máte šanci jen relaxovat, nad ničím moc nepřemýšlet, dělat i jiné věci, tak vám to moc pomůže dobít baterky pro další sezonu,“ poodhalil v jaké fázi přípravy se nachází.

I když zužovaly majitele Stanley Cupu z roku 2019 zdravotní problémy, tak předvedl velmi dobrý ročník. V 62 odehraných zápasech si připsal téměř bod na zápas, sezonu zakončil s 24 góly a 34 asistencemi.

„Byl to pro mě těžký rok, ale našel jsem způsob, jak se s tím poprat. Určitě to není jednoduché, když nemůžete hrát a pomoci týmu. Ale když se vrátíte zpět, je to nepopsatelně skvělý pocit. Tato láska k hokeji nikdy nezmizí,“ řekl rodák ze Saskatoonu.

Ostřílený křídelník vyhlíží v nadcházející sezoně jeden z velkých kariérních milníků. Chybí mu totiž 24 utkání od pokoření hranice 800 odehraných zápasů.

„Vždycky doufáte, že dostanete šanci si zahrát NHL, když se tak stane je to opravdu splněný sen. Teď, když jsem odehrál tolik zápasů a vyhrál Stanley Cup, tak si toho vážím ještě mnohem víc,“ promluvil o svých pocitech.

„Už se nemůžu dočkat startu nové sezony. Vždycky se na hokej moc těším,“ uzavřel Schenn.

Blues od roku 2011 chyběli v play off pouze jednou. Výraznější posila do města ze státu Missouri však během léta nepřišla, naopak organizaci opustil David Perron. Zaútočí Blues ještě na Stanley Cup, dokud je hráč jako Schenn v tak dobré formě?

