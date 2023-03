Momentálně nejlepší na Západě. Hokej nás zase baví, září Miller

Dlouho byl Vancouver v této sezoně spíše pro smích. Tahanice o Bo Horvata, nezájem o Brocka Boesera či nedůstojné loučení s trenérem Brucem Boudreauem. V poslední době jdou ale Kosatky nahoru. A mění se tím i atmosféra kolem.

S příchodem nového trenéra Ricka Toccheta se opravdu změnily věci k lepšímu. Lepší výsledky, lepší hra, lepší individuální výkony i lepší atmosféra uvnitř a kolem klubu.

„Ze začátku sezony a v její půlce nebyla tréninková hala místem, kde bychom se zrovna bavili,“ popisoval situaci J. T. Miller, útočník Canucks. „Stálo to za hovno, fakt. Kolem se toho dělo až moc. Ale posunuli jsme se od toho. Víme, jací v budoucnu chceme být. A tréninky nás zase baví.“

A jde to vidět!

Canucks mají z posledních devíti zápasů sedm výher, přičemž dvakrát porazili silný Dallas, doma si poradili s Torontem nebo zvládli duel s nepříjemnou Ottawou. Obrana se dala dohromady a útok funguje.

„Myslím, že jsme se v posledních týdnech jako tým hodně semkli. Musíme si být jistí, že zůstaneme ve střehu a nevybočíme z toho, co děláme, protože se zdá, že to funguje,“ burcuje Miller.

Tomu osobně se muselo také pořádně ulevit. Ve většině sezony byl pod palbou kritiky. Nejen, že neprodukoval, jak by měl, ale ani jeho přístup na ledě nebyl ideální. Ničemu nepřidaly ani spekulace, které ho posílaly do Pittsburghu.

„Hlavně hrajeme dobře jako tým,“ zdůraznil Miller. „Teď už nejde o výhry nebo prohry, ale o to, abychom si užili to, jak se zlepšujeme. Taky je důležité naučit se dobré návyky a být zodpovědný. To se nám začíná dařit a myslím, že se to projevuje i na výsledcích.“

Canucks se teď díky sérii povedených výsledků odrazili ze spodku tabulky Západní konference, na play off je ale pozdě. To však nic nemění na tom, že Tocchet odvádí výbornou práci. Vždyť jeho tým má momentálně nejlepší formu z celé konference!

