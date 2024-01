Monahan na odstřel. V Montrealu počítají s jeho odchodem

Ani v téhle sezoně se s největší pravděpodobností Montreal nedostane do play off. Bude tak prodávat artikly, které mají pro zbytek ligy hodnotu. Jednoznačným kandidátem na odchod je dle kanadských médií Sean Monahan.

Už od začátku sezony se očekává, že Montreal bude aktivní až do konce přestupového období a jeden z jeho prvních hlavních tahů by měl být brankář.

Je známo, že Canadiens jsou ochotni přesunout brankáře Jakea Allena, který má ještě jeden rok před koncem smlouvy. Přesun Allena by však mohl přijít až poté, co Habs pošlou o dům dál centra Seana Monahana, kterému končí smlouva.

Několik týmů, včetně Colorada, Edmontonu, Winnipegu, Bostonu, Washingtonu a Caroliny, chce před vyřazovacími boji získat centra a Monahan by mohl být hlavním cílem.

Hlavním kandidátem mají být Jets, kteří zatím hrají nad očekávání a v play off budou patřit mezi nejnebezpečnější týmy. Logicky si tak chtějí vytvořit širší útok, Monahan se tak jeví jako ideální kandidát.

Tuto informaci přinesl novinář David Pagnotta, nicméně vše potvrdil i dopisovatel TSN Darren Dreger, jenž uvedl, že Monahan bude pravděpodobně prodán a že k přesunu by mohlo dojít dříve než později.

„Nepřekvapilo by mě, kdyby Sean Monahan byl mezi prvními útočníky, kteří budou prodáni ještě před uzávěrkou přestupů,“ řekl Dreger.

Devětadvacetiletý Monahan zaznamenal ve 40 zápasech v dresu Habs v této sezoně 11 gólů a 13 asistencí, což představuje 24 bodů. Žádná závratná bilance, ale také žádná tragédie. Pro tým do play off by mohl být ideálním doplňkem, navíc z platového stropu ukrajuje jen necelé dva miliony dolarů.

Kolem Habs se také začínají pořádně vířit vody – o možnosti výměny Trevora Zegrase jsme nedávno informovali a v zámoří se začíná hovořit o tom, kam by mohl teoreticky zamířit.

„Pokud jste Habs, proč byste se nezeptali, proč byste si neprověřili, zda by to mohlo jít?“ ptal se nahlas Dreger.

Je otázkou, zda je to vůbec reálné. Nicméně spekulace je to zajímavá. Stejně zajímavé bude sledovat i to, jak moc se Habs promění. K mání je kromě Monahana a Allena také bek David Savard.

