Monahan podepsal s Montrealem. Má pomoct s výchovou Slafkovského

„Vrátit se sem by bylo něco parádního. Nemyslím si, že jsem tady v Bell Centre odehrál dostatek zápasů.“ To byla slova Seana Monahana, když se hráči Canadiens setkali s médii poté, co jim v polovině dubna skončila sezona. Jak se říká, přání otcem myšlenky!

Monahanovi se totiž jeho přání splnilo, jelikož v úterý Canadiens oznámili, že s osmadvacetiletým útočníkem podepsali roční smlouvu v hodnotě 1,985 milionu dolarů.

Je to dobrá smlouva pro Canadiens i pro Monahana, který v minulé sezóně kvůli zlomenině nohy odehrál jen 25 zápasů, v nichž ale hrál klíčovou roli na ledě i mimo něj.

Hrát ale nešlo. Monahan si sice ještě se zlomeninou připsal pár povedených utkání, nicméně kvůli námaze to odneslo ještě tříslo, se kterým musel na operaci.

V kabině se ale stal oblíbenou postavou, a tak je jasné, že jeho spoluhráči budou nadšeni, že je zpět, a to včetně Juraje Slafkovského.

Ten se ve své nováčkovské sezóně poté, co se stal jedničkou loňského draftu NHL, trápil a odehrál jen 39 zápasů, než ho ze zbytku sezony vyřadilo zranění kolena. Nicméně například v zápase proti Flames Slafkovský vstřelil gól hned při svém prvním střídání, když hrál ve formaci právě s Monahanem.

„S Monym hraju rád,“ řekl po zmiňovaném zápase Slafkovský. „Dělá hráče kolem sebe lepšími. Hokeji rozumí. Ví, kdy zpomalit, kdy přidat, jak kroužit s pukem a podobně. Umí v podstatě všechno.“

Monahan se může se Slafkovského situací ztotožnit, protože si pamatuje, jaké to bylo být osmnáctiletým nováčkem v NHL poté, co si ho Flames vybrali ze šestého místa.

„Je to urostlý kluk, je skromný, tvrdě pracuje a je ohromně šikovný,“ řekl Monahan o Slafkovském. „Teď na něj nemůžete být přísní. V lize se teprve rozkoukává.“

Nyní bude mít Slafkovský Monahana opět za spoluhráče – a možná i za parťáka v lajně, z čehož by profitovali nejen oni dva, ale také celý Montreal.

