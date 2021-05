Monahan se do letošní sezóny už nezapojí

Šestadvacetiletý kanadský útočník Calgary Flames už v letošní sezóně do žádného zápasu nenastoupí. Šestku draftu z roku 2013 čeká vinou zranění kyčle operace a očekává se, že by útočník Plamenů měl být připraven na kemp před následující sezónou.

Sean Monahan bude muset vinou zranění kyčle podstoupit operaci, která jej čeká během příštího týdne. Centr Plamenů tak zmešká závěrečné čtyři zápasy svého týmu. Všechna utkání budou odehrána proti Kosatkám, které trápil v průběhu sezóny koronavirus.

„Bojoval s tím už nějaký čas,“ začal hlavní kouč Darryl Sutter. „Netrápilo jej to pouze dva nebo tři zápasy, avšak potýkal se s tímto problémem už přibližně dvacet zápasů. Vypovědělo to mnohé o jeho charakteru a také touze nám pomoci v sezóně. Sean se pokusil nám pomoct se dostat do play off i přes bolest. Hodně si toho vážím.“

Celek z Kanady se se světem o zranění svého klíčového centra podělil v momentu, kdy už Flames nemají možnost přeskočit Montreal, který nakonec urval poslední postupové místo v Severní divizi. Calgary mělo dlouhou dobu naději na play off, ale klíčový byl přelom března a dubna, kdy svěřenci Darryla Suttera zvítězili pouze jednou v devíti zápasech, což je zkrátka málo.

„Je to můj velký kamarád od doby, kdy jsem do tohoto týmu přišel. Už s tím zraněním bojoval opravdu dlouho. Lidi si o něm mohou myslet cokoliv, ale jedná se o člověka, který bojuje za své spoluhráče, i když ho to bolí. Má opravdu charakter a jedná se o skvělého spoluhráče. Přeji mu jen to nejlepší, snad bude operace a rehabilitace bezproblémová,“ okomentoval situaci Milan Lucic.

Sean Monahan si v letošním ročníku zapsal bilanci 10+18 v padesáti zápasech, což je jeho nejhorší bilance v dosavadní kariéře. Jedná se o první sezónu tohoto Kanaďana, ve které si připsal méně než dvacet branek a celkově méně než třicet kanadských bodů.

Nejedná se zdaleka o první problémy tohoto útočníka v kariéře. V sezóně 2017/2018 musel vinou zranění vynechat posledních sedm zápasů základní části a také už musel podstoupit operace zápěstí, třísel a dvakrát řešil také problémy s kýlou.

