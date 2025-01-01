Montour pokukuje po olympiádě: Byla by to pro mě obrovská čest!

16. srpna 16:26Vladimír Vykoukal
Už se to blíží. Zimní olympiáda, které se konečně zúčastní i hráči NHL, začne v italském Miláně a Cortině v únoru roku 2026. Dá se očekávat, že hlavním favoritem bude národní tým Kanady, o jehož finální podobě se v médiích často spekuluje. A jedním z hráčů, který by se do sestavy mohl teoreticky dostat, je i obránce Seattlu Brandon Montour.
Do nominace na Turnaj čtyř zemí, který nakonec Kanada ovládla, se Montour neprobojoval. „Tehdy jsem věřil, že bych pozvánku mohl dostat, bohužel to ale nevyšlo. I tak to ale pro mě, stejně jako pro každého hokejového fanouška, bylo skvělé sledovat, jak proti sobě na mezinárodní úrovni hrají ti nejlepší hráči světa. Bylo to pro mě i velkou motivací, podobného turnaje bych v budoucnu chtěl být součástí,” svěřil se v rozhovoru pro NHL.com Montour.
Příležitost dostal hned na následném mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku. A svou šanci chytil za pačesy. V osmi zápasech si připsal devět kanadských bodů a stal se vůbec nejproduktivnějším bekem celého šampionátu.
I díky tomu obdržel pozvánku na “orientační kemp” kanadské reprezentace, který se uskuteční od 26. srpna v Calgary. „Potěšilo mě to. Myslím, že jsem na mistrovství světa předvedl dobré výkony, a tohle je pro mě taková odměna. Ale hlavně to je další krůček k tomu, abych nadále hrál dobře a abych zvýšil svou šanci dostat se na olympiádu,” ví zkušený bek.
A jaký vůbec bude plán přípravného kempu v Calgary? „Upřímně si nejsem jistý. Ani si s sebou nebereme hokejové věci, pravděpodobně ani nepůjdeme na led. Spíš to bude o tom, že se líp poznáme s kluky, s kterými jsem zatím nehrál. Určitě to budou zajímavé tři dny.”
Je ale jasné, že Montour bude mít v boji o olympiádu velmi silnou konkurenci. V šestici už nominovaných hráčů je pouze jeden bek, hvězdný Cale Makar. Prakticky jisté místo v kanadské obraně však mají také Josh Morissey a Shea Theodore. Na zbylé pozice je pak hned několik adeptů. Zkušenosti mohou dodat Drew Doughty nebo Colton Parayko, velkou šanci na nominaci mají i Devon Toews nebo Noah Dobson. Do konečné sestavy by se mohl dostat i někdo z beků, kteří na kemp v Calgary pozváni ani nebyli. Vedení kanadské reprezentace už avizovalo, že velký vliv na nominaci bude mít současná forma.
„Bylo by fakt skvělé, kdybych se dostal na olympiádu. Reprezentovat mou rodnou zem je vždy obrovská čest. Teď se ale hlavně soustředím na sezonu v Seattlu. Myslím, že jsem se v létě připravil dobře, teď to musím přenést na led. Pokud to vyjde, třeba opravdu zabojuju o nominaci,” uzavírá Montour.
