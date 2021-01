Montreal Canadiens: Přijde po delší odmlce úspěšná sezóna?

Montreal je bez pochyby jedním z nejtradičnějších celků kanadsko-americké NHL. Jedná se o jeden z týmů tzv. Original six a také o nejúspěšnější tým v počtu získaných Stanley Cupů. Ten nejčerstvější byl však získán v sezóně 1992/93, od té doby to šlo s kanadským celkem z kopce, minimálně co se umístění týče.

Svěřenci Clauda Juliena nastínili už v posledním play off, že v tomto klubu je velký potenciál. Kanadskému celku se v prvním kole povedlo přehrát favorizované Tučňáky 3-1 na zápasy, což je velmi cenný skalp. Následovalo vypadnutí proti Flyers, nicméně Canadiens prohráli pouze jeden zápas o více než jeden gól, což svědčí o dobré organizovanosti tohoto celku.

Před současnou sezónou navíc Montreal značně posílil. Tým sice opustila čtveřice hráčů Keith Kinkaid, Christian Folin, Max Domi a Charles Hudon, ale upřímně řečeno pouze třetí jmenovaný snesl přísnější měřítko, zbylí tři hráči rozhodně nepatřili do základních stavebních kamenů soupisky Canadiens.

Jména příchozích hráčů už zní o poznání zajímavěji. Careymu Pricovi přišel krýt záda Jake Allen, obranu vyztužila dvojice obránců Joel Edmundson, který přišel z Caroliny, a Alexandr Romanov, který předvedl své kvality už v KHL a také na Mistrovství světa juniorů v Ostravě a Třinci. Avšak největšího posílení se dočkaly útočné řady. Do týmu přišel šestadvacetiletý Josh Anderson, který má na svém kontě už tři sezóny, ve kterých vstřelil patnáct a více branek, osmadvacetiletý Tyler Toffoli, jenž má výborný čich na góly, což dokazoval v dresech Kings a Canucks, a dvojice zkušených matadorů, Corey Perry a také český útočník Michael Frolík.

V předchozích ročnících Montreal sužoval fakt, že produktivita útočníků stála v podstatě pouze na první formaci Tatar – Danault – Gallagher, a právě v tom by letos mohl být ten zásadní rozdíl. Nejproduktivnějším hráčem týmu je v úvodu soutěže Tyler Toffoli s osmi kanadskými body, za ním je Jeff Petry. Brendan Gallagher je až na osmé pozici, Phillip Danault na jedenácté. Když zabrousíme do průměrně stráveného času na ledě, tak zjistíme, že nejvytěžovanějšími útočníky jsou mladík Nick Suzuki a čerstvá posila týmu Tyler Toffoli.

Obraně Montrealu prozatím kraluje tradiční duo v podobě kapitána Shea Webera, který tráví nejvíc času na ledě, a Jeffa Petryho, jenž získal v posledních třech sezónách vždy minimálně čtyřicet kanadských bodů. Druhý zmíněný má po šesti odehraných duelech v tabulce pravdy číslo +9, v tomto aspektu je Petry zatím nejlepším hráčem tohoto ročníku, hned za ním je jeho spoluhráč Joel Edmundson s bilancí +8.

Další anomálií tohoto týmu je, že už pouze třem hráčům, kteří se zapojili alespoň do jednoho zápasu, chybí vstřelená branka, zatímco ve valné většině týmů je takových hráčů ještě okolo desíti, to opět svědčí o vyváženosti kádru Clauda Juliena.

Brankářské duo Carey Price – Jake Allen je nesmírně zkušené. Oba gólmani už chytali ve velkých zápasech, a byť jejich úspěšnost zákroků je v tomto ročníku prozatím okolo 90%, tak oba v loňském play off ukázali, že jsou při lámání chleba schopni svůj tým podržet. Úspěšnost zákroků obou gólmanů v bojích o Stanley Cup přesáhla hranici 93%.

