Montreal dál jedná s Dachem. Na stole by měla údajně ležet nabídka čtyřleté smlouvy

Přestože Montreal vesměs řeší poslední detaily své soupisky pro nadcházející sezonu, stále se musí vedení týmu zabývat i jedním zásadním problémem. Tím je vleklé jednání s mladým centrem Kirbym Dachem, jenž měsíc před startem nové sezony stále nemá uzavřenou smlouvu.

Jednadvacetiletý Kirby Dach byl vyměněn do Montrealu během léta z Chicaga. To se rozhodlo, že mladý útočník nezapadá do představ o přestavbě a rozhodlo se jej za dvě volby v draftu 2022 poslat do Montrealu, jenž tím získal práva na potenciální budoucí hvězdu ligy.

Trojka draftu 2019 prozatím ale nedokázala svůj zmíněný potenciál plně prodat. Po slušné nováčkovské sezoně, ve které s ohledem na svůj věk vůbec nezklamal, ho zbrzdilo zranění a v sezoně 2020/21 odehrál jen 18 zápasů. Uplynulý ročník, kterým se Chicago protrápilo jako jeden z nejhorších týmů soutěže, pak nevyšel ani Dachovi úplně podle představ. V 70 zápasech zaznamenal bilanci 9+17 a ke spokojenosti měl daleko.

V létě tedy přišel přesun do Montrealu, dalšího celku, který se snaží o omlazení svého jádra. „Je to byznys. Dostal jsem skvělou příležitost hrát v Montrealu. Jsem více než natěšený, až to rozjedu a zahájím další kapitolu své kariéry,“ říkal Dach po přestupu.

Od té doby se však ledy nepohnuly a nová smlouva pro chráněného volného hráče nebyla dojednána. Důvodů je několik. Tím nejzásadnějším bylo, že Canadiens mají platový strop překonaný o více než 6 milionů dolarů.

Ve své podstatě je to v tuto chvíli jen detail. Je vysoce pravděpodobné, že Carey Price vynechá kvůli zranění kolene celou sezonu a skončí na listině dlouhodobě zraněných hráčů. Tím se okamžitě v rozpočtu organizace uvolní 10,5 milionů dolarů. A právě s touto částkou v Montrealu operují.

Jakmile by Price šel na listinu dlouhodobě zraněných, Montrealu by se uvolnilo pod platovým stropem zhruba 4,4 milionů dolarů. Přestože je zranění zkušeného gólmana pro Canadiens obrovskou ztrátou, zároveň řeší problém s Dachem a jeho smlouvou.

Spekuluje se totiž, že by mladý Kanaďan měl mít na stole nabídku čtyřletého kontraktu s průměrným ročním platem okolo 3,5 milionů dolarů. S tím přišel i Eric Engels ze Sportsnetu, jenž se specializuje právě na Canadiens.

A dává to smysl. Jakmile Price skončí na dlouhodobé marodce, částka by pro Montreal nebyla problémem. Smysl dává i délka kontraktu. Pokud by Dach uzavřel smlouvu na čtyři roky, pak by jeho kontrakt skončil ještě v době, kdy by stále byl chráněným volným hráčem.

Otázkou už jen je, jestli tyto podmínky budou vyhovovat i Dachovi. Jeho podpis je totiž zásadním pro to, aby se i tohoto otazníku v Montrealu konečně zbavili.

