Montreal mění tvář. Z výprodeje na lovce posil. Suzuki promluvil o nové éře

26. srpna 13:00David Zlomek
Kapitán Montrealu Nick Suzuki znovu uspořádal svůj tradiční charitativní golfový turnaj, tentokrát už potřetí, a při té příležitosti promluvil i o náladě v týmu před startem nové sezony. Atmosféra v Montrealu se podle něj začíná měnit – po letech, kdy Canadiens spíše rozprodávali své hráče, tentokrát přivádějí posily.
Suzuki přiznal, že o příchodu obránce Noaha Dobsona se dozvěděl nečekaně, a sice na svatbě bývalého spoluhráče Joela Edmundsona ve Skotsku. „Já a Cole [Caufield] jsme seděli na svatbě, když se na X začaly objevovat tweety o Dobsonovi. Začali jsme tam oba trochu šílet,“ popsal Suzuki pro The Athletic. „Napsal jsem mu zprávu, jestli je na tom něco pravdy. Ještě to nebylo hotové, ale bylo cítit, že by o to měl zájem. Nakonec to klaplo a je to super, protože je to nejen skvělý hráč, ale i dobrý člověk.“
Stejně překvapený byl i při pozdějším trejdu se St. Louis, ze kterého dorazil Zachary Bolduc. Suzuki přitom na jaře hlasitě varoval, že další omlazování týmu by mohlo být krokem zpět. Přicházejí ale velká jména. „Je to vzrušující,“ říká Suzuki. „Dlouho jsme jenom hráče vyměňovali pryč, ale teď přivádíme kvalitní hokejisty. Fanoušci i hráči to cítí a já jsem nadšený, že se můžeme posunout dál.“
Dobsona Suzuki zná už z juniorské reprezentace Kanady, Bolduca zase poznal blíž v létě, kdy spolu vyrazili na festival. Demidova měl možnost sledovat během společných tréninků v Brossardu a nešetřil chválou. „Rád se baví, ale když pracuje, je maximálně soustředěný,“ vyzdvihl Suzuki mladého Rusa. „Je fascinující sledovat, jak si každý den najde něco, co chce vypilovat a dře na tom, dokud to nemá v malíku.“
Kapitán Canadiens věří i Patriku Laineovi, který po dlouhé době absolvoval celé léto zdravý a zůstal trénovat v Montrealu. „Vypadá skvěle, v posilovně i na ledě. Je rád, že tu může být, a já doufám, že díky tomu nastoupí do sezony ve skvělé formě,“ řekl Suzuki. „Všichni víme, co dokáže, a on se těší, že to znovu ukáže.“
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.