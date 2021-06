Montreal může vykročit za postupem, Vegas touží srovnat bitvu s Coloradem

Celkem dva zápasy budou na nedělním programu v zámořské NHL. Montreal, který vyhrál obě utkání na ledě Colorada, bude útočit na pomyslné mečboly při prvním představení na svém ledě během této série. Mečboly může vybojovat i Colorado, čemuž se ale pokusí zamezit Vegas, kteří ukončili v minulém domácím klání sérii výher soupeře a touží ve srovnání na 2-2.

00:00 Montreal Canadiens - Winnipeg Jets

Stav série 2-0

Montrealu se v prvních dvou zápasech série na ledě Winnipegu povedlo ukořistit obě výhry a na domácí kluziště vyráží jich v rolích mírných favoritů. Zatímco v prvním duelu zvítězili Canadiens 5:3, druhé klání rozhodla jediná trefa Toffoliho z 22. minuty.

Byť se Winnipegu dařilo vytvářet tlak, své soupeře přestřílel 30-24 a k tomu si Montreal připsal hned 19 zblokovaných střel, překonat rozjetého Careyho Price se mu nepovedlo. A právě na Priceovi hodlá Montreal stavět i v dalším zápase.

Jets navíc vůbec nevyhovuje, že ani do dalšího zápasu nebude moci naskočit suspendovaný Mark Scheifele, nejproduktivnější hráč týmu ze základní části, jehož přínos v útoku celé sestavě rozhodně chybí. A tak se hosté dostávají do velmi nepříjemné situace, kdy jim hrozí, že prohrají i třetí utkání v sérii a budou na pokraji vyřazení.

02:30 Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche

Stav série 1-2

Colorado ve dvou domácích zápasech zvítězilo a výrazně se přiblížilo k postupu do dalšího kola. Přesun do Vegas ovšem přinesl domácím první vítězství v této sérii a vykřesání naděje, kterou Zlatí rytíři jednoznačně potřebovali.

Nebylo to ale nic snadného. Ještě ve druhé polovině třetí třetiny Colorado vedlo, ale pak, ve 35. a 36. minutě, v rozmezí pouhých 45 sekund, otočili skóre Marchessault a Pacioretty. Díky nim se Vegas mohlo radovat z prvního bodu.

Domácí se na výhru ale ohromně nadřeli. Grubauera zasypali 43 střelami, k čemuž je nutné připočíst i 22 zblokovaných střel. Colorado tedy předvedlo velmi slušnou defenzivu, s níž by za normálních okolností nejspíš slavili úspěch, tlak soupeře byl ale příliš velký.

Na své převaze hodlají Golden Knights stavět i v duelu, který se odehraje v noci na pondělí. Neúspěch si přitom nehodlají, a ani nesmějí, připustit. Colorado by totiž každé zaváhání mohlo potrestat a prohrávat 1-3 na zápasy proti tak silnému týmu, který před posledním zápasem držel šňůru 11 výher v řadě, by Vegas stavělo do velmi nepříznivé, a možná i neřešitelné, pozice.

