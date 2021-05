Montreal v prodloužení utekl hrobníkovi z lopaty. Carolina vydřela postup

Toronto svůj první postupový mečbol nevyužilo a bude muset nadále bojovat. Montreal sice v průběhu zápasu ztratil tříbrankové vedení, nicméně se v prodloužení dokázal zachránit. Prodlužovalo se i ve druhém nočním klání, kde si postup do druhého kola zajistila Carolina.

TORONTO MAPLE LEAFS - MONTREAL CANADIENS

3:4pp. (0:2, 1:1, 2:0 - 0:1)

STAV SÉRIE: 3:2

Montreal přežil a vynutil si další zápas

Montreal do zápasu o všechno vstoupil výborně a v deváté minutě po dvou gólech Joela Armii vedl 2:0. Když v pětadvacáté minutě další gól přidal Jesperi Kotkaniemi, tak to vypadalo s Canadiens velmi dobře. Toronto však své zbraně nepoložilo a postupně mazalo náskok svého soupeře, až se mu v 52. minutě podařilo srovnat.

Zápas nakonec dospěl do prodloužení, ve kterém se však příliš dlouho nehrálo. Maple Leafs udělali chybu, Nick Suzuki s Colem Caufieldem ujeli do brejku, který úspěšně zakončil prvně jmenovaný. Canadiens si tak vybojovali šestý zápas, na kterém již budou moci být diváci!

Branky a nahrávky

27. Hyman (Marner, Matthews), 47. Muzzin (Simmonds, Nylander), 52. Muzzin (Galchenyuk, Nylander) – 6. Armia, 9. Armia (Perry, Staal), 25. Kotkaniemi, 61. Suzuki (Caufield).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 30 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (TOR) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7%, odchytal 60:59

Carey Price (MTL) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4%, odchytal 60:59



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (MTL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:14



Tři hvězdy utkání

1. Nick Suzuki (MTL) – 1+0

2. Jake Muzzin (TOR) – 2+0

3. Joel Armia (MTL) – 2+0

NASHVILLE PREDATORS - CAROLINA HURRICANES

3:4pp. (1:1, 2:1, 0:1 - 0:1)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 2:4

Carolina v prodloužení dokončila obrat a slaví postup

Nashville v polovině zápasu vedl o dva góly a vypadalo, že si dokáže vynutit sedmý zápas. Carolina ale ukrutně bojovala, ve druhé části stihla ještě snížit a v 54. minutě srovnal Dougie Hamilton, čímž nasměroval duel do prodloužení. Ani zde však příliš dlouho netrvalo - v 62. minutě nasměroval kotouč do branky Sebastian Aho a postrčil Hurricanes do druhého kola play-off.

Branky a nahrávky

2. Cousins (Haula, Harpur), 22. Granlund (Ellis), 28. Johansen (Josi, Granlund) – 5. McGinn (Nečas), 34. Aho (Hamilton), 54. Hamilton (Slavin, McGinn), 62. Aho (Slavin).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 61:06

Alex Nedeljkovic (CAR) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 61:06



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+1, 0 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 20:04



Tři hvězdy utkání

1. Jaccob Slavin (CAR) – 0+2

2. Juuse Saros (NSH) – 27 zákroků

3. Ryan Johansen (NSH) – 1+0

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+