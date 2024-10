Montreal velebí nového hrdinu. Hutson mi připomíná mě, říká Letang

Montreal má nového mladého hrdinu, obránce Lane Hutson vypadá, že by mohl být pilířem obrany tradičního celku na pořádně dlouhou dobu. „Je to chlapík s neuvěřitelnými útočnými schopnostmi,“ smekl před ním bek Pittsburghu Kris Letang.

Nyní sedmatřicetiletý Letang, který sám kdysi býval mladým ofenzivním obráncem, ví, že při průniku do NHL mohou nastat bolesti. Dvacetiletý Hutson se při prohře Canadiens s Penguins 3:6 do střelecké listiny nezapsal, ale i nadále předváděl skvělou podívanou a na ledě strávil skoro 25 minut.

Výrazný obránce s obdivuhodným talentem vytvořil něco téměř pokaždé, když se dotkl puku. V závěru druhé třetiny dokonce obral o puk Sidneyho Crosbyho, čímž zvedl fanoušky ze sedadel. Hutson však také skončil s bilancí minus 4 a ztratil puk při klíčovém gólu Letanga, který osm minut před koncem zvýšil na 5:3 pro Penguins.

„Když jste ofenzivní bek, přijdou zápasy, kdy hrajete proti dobrému týmu, jako je ten náš, a uděláte malou chybu, která vás stojí duel,“ řekl Letang.

Hlavní trenér Canadiens Martin St. Louis řekl, že Hutson, který má na kontě šest bodů v šesti zápasech kariéry v NHL, se naučí, kdy má riskovat a kdy hrát opatrněji.

„Bude se učit za pochodu, co mu může projít, je to součást učení,“ řekl St. Louis. „Musíte být opatrní, jak takové kluky trénujete. Je to nějaký trend? Je to ojedinělý případ, pokud jde o jeho riskování? Ale on hraje se spoustou dobrých nápadů.“

Letang následně dodal, že tento proces učení byl jednou z jeho největších výzev na začátku jeho parádní kariéry. „Kolik mu je, dvacet let? Když mi bylo dvacet, byl jsem hloupý, dělal jsem hlouposti po celém ledě.“

Hráči a fanoušci Canadiens se s chybami smíří, když vidí, co Hutson každý večer dovede. Už v minulé sezoně naskočil do dvou zápasů, ve kterých zapsal stejný počet asistencí. V této sezoně v tempu bodu na zápas pokračuje.

„Hodně nám usnadňuje život tím, jak dokáže tvořit a najít vás v útočném pásmu. Když jste s ním na ledě, musíte být připraveni, puk se blíží,“ řekl útočník Brendan Gallagher. „Je to prostě dobrý hráč. Je to fenomenální talent a myslím, že fanoušci se na něj budou ještě dlouho těšit.“

