Montreal vyhlíží první výhru v sérii, Tampa může jít do trháku

Finálová série má za sebou první utkání, ve kterém byli lepší hokejisté Lightning, jenž si připsali důležitou první výhru, a tak jsou k vysněnému Stanley Cupu o krůček blíže než Montreal. Hokejisté Canadiens budou chtít ve druhém zápase předvést znatelně lepší výkon a sérii před stěhováním do Kanady vyrovnat.

02:00 Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens

Stav série: 1-0

Tampa si brousí zuby na obhajobu Stanley Cupu, od kterého hokejisty Lightning dělí už pouze tři vítězství nad Montrealem. Pokud se chceme podívat do historie obhajob, tak nemusíme chodit vůbec daleko. Naposled to v roce 2017 dokázal kouč Mike Sullivan, jenž s Pittsburghem dokázal obhájit prvenství z roku 2016.

Obě finálové série Tučňáci zvládli poměrem 4-2 na zápasy a také loňská jízda Blesků skončila vítězstvím Tampy ve finále poměrem 4-2 na zápasy, takže zde se nabízí jistá paralela. Hotovo však zdaleka není, na opačné straně totiž stojí nevyzpytatelný Montreal, který se v play off vybičoval ke skvělým týmovým výkonům.

První zápas této série však nabídl možná trochu překvapivě jednoznačný výsledek. Jediným úspěšným střelcem Habs byl Ben Chiarot, z řad domácích hokejistů se prosadili hned čtyři hráči, Nikita Kučerov dokonce dvakrát. Canadiens si v utkání připsali pouze devatenáct střel na bránu, což je zkrátka na gólmana kalibru Andreje Vasilevského málo.

Slabšího výkonu Habs si je vědom také centr první formace Phillip Danault. „V prvním zápase bylo hodně emocí. Diváci byli hodně slyšet, pro mladší hráče to mohlo být trochu zastrašující. Bohužel jsme i my byli v prvním zápase tak trochu jako diváci, takže si musíme vyhrnout rukávy a jít do války.“

Bleskům bude ve druhém utkání chybět Alex Killorn, jehož trápí pravděpodobně zranění nohy po zblokované ráně z druhé třetiny prvního zápasu. „Je to zranění, které budeme posuzovat ze dne na den,“ začal objasňovat kouč Jon Cooper. „Je to podobná situace jako před rokem se Stevenem Stamkosem. Až bude moci nastoupit, tak o tom budu informovat, ale do druhého utkání určitě nenastoupí.“

Povede se hokejistům Canadiens srovnat na ledě Amalie Areny sérii, nebo si svěřenci Jona Coopera připíšou druhé vítězství, díky kterému budou už pouhé dvě výhry od vysněné obhajoby Stanley Cupu? Odpověď na tuto otázku se začne vyjasňovat přibližně dvě hodiny po půlnoci, kdy bude vhozeno úvodní buly.

