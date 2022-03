Montrealský krach zpečetěn. Tři důvody, proč budou Canadiens chybět v play-off

Dějiny NHL neznají úspěšnější klub než montrealské Habs. Vyhráli 24krát Stanley Cup, jejich dres oblékali velikáni v čele s Mauricem Richardem, Jeanem Béliveauem či Patrickem Royem. Loni to vypadalo, že se zlaté časy na slavnou adresu vrátili, houževnatý mančaft to dotáhl až do finále NHL. Jenže pak přišel strmý pád, který vyústil v absolutní fiasko. Sobotní vítězství Washingtonu nad Buffalem rozhodlo o tom, že tým kolem Nicka Suzukiho nepostoupí do vyřazovacích bojů.

Montreal bez play-off?

Bylo to nevyhnutelné, podobně jako se poslední roky vyhlíží mač, po kterém bude jasné, že fotbalová Sparta zůstane opět bez titulu, čekalo se jen na chvíli, kdy ten ortel přijde.

Pečeť přinesla výhra Caps 4:3 po samostatných nájezdech nad Šavlemi.

Canadiens ovšem nemusí mít hlavu v dlaních. Ano, pro tým, co došel do finále Stanley Cupu, je ostudné rok na to skončit mimo postupovou osmičku. Jenže fanoušci ikonické organizace už soustředí pozornost jinam, na lepší zítřky.

A že mohou přijít, ukazuje už současnost. Martin St. Louis přinesl na střídačku svěží vítr, mimo jiné oživil Colea Caufielda. Ten pod vedením svého idola už je druhý v týmové produktivitě, do budoucna by měl být ofenzivním dynamem.

Připočtěte si Suzukiho, další talentované borce a fakt, že generální manažer Kent Hughes má pro letošní draft k dispozici 14 výběrů, a dojde vám, že v Montrealu mají vícero důvodů k optimismu.

Je ovšem férové také vyjmenovat příčiny, proč tato sezona skončí bez fanfár.

Člověk nemusí mít vystudované letecké inženýrství (tak jako bývalý hráč Habs Joe Juneau), aby mu bylo jasné, že na montrealské bídě se podepsala zranění dvou největších hvězd a lídrů zároveň – tedy Price s Weberem.

Ani jeden neodehrál v tomto ročníku ani minutu. K tomu si připočtěte dlouhodobou absenci zarputilého zadáka Joela Edmundsona.

Dalším faktorem, co se odrazil na dlouhodobé výkonnosti Canadiens, byl (nejen) podle NHL.com bídný start. Vždyť Montreal prohrál prvních pět zápasů základní části, ze 14 startů vyrobil 11 porážek. Tudy vedla cesta k tomu, aby se zopakoval rok 1969.

Co se stalo v roce 1969? Montrealští hokejisté zůstali bez play-off, byť o sezonu dříve vyhráli Stanley Cup. Od té doby si tuto mimořádně hořkou zkušenost Habs vytrpěli.

Až do letoška.

NHL.com uvádí, že krach způsobil také organizační chaos. Co si pod tím představit? Lze zmínit odvolání generálního manažera Marca Bergevina i výměna trenéra. Bergevin byl zosobněním punkového vedení, což dokládá i případ Sebastiana Aha.

Carolina za zbytečný a naivní manévr Bergevina, potažmo celý klub vytrestala. I Jesperi Kotkaniemi totiž Montrealu nepochybně chyběl. Jako by jeho odchod popisovanou mizérii odstartoval. Od té doby bylo všechno špatně.

A sečetly se i chyby z minulosti, které na chvíli zmíněný postup do finále Stanley Cupu zakryl. Žádný make-up ovšem nevydrží věčně.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+