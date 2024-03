Montrealu roste obranné eso. Guhle předvádí skvělé výkony

Dvaadvacetiletý kanadský obránce Kaiden Guhle absolvuje teprve svou druhou sezonu v NHL. Již nyní se však ukazuje, že je velmi důležitou součástí Montrealu, který mu dává mnoho prostoru k rozvoji. Co je pro něj na NHL nejtěžší?

Kaiden Guhle je považován za důležitou součást budoucnosti Canadiens. Montreal je aktuálně v Atlantické divizi sedmý a na postup do play off už to slibně nevypadá, jelikož kanadský celek je 16 bodů za Detroitem, který momentálně drží druhou divokou kartu pro postup do bojů o Stanley Cup z Východní konference.

Do kanadské organizace se Guhle dostal díky draftu 2020, kdy si jej Canadiens zvolili jako 16. v pořadí. Následně se pak vrátil do WHL, kde byl v průběhu sezony vyměněn z Prince Albert Raiders do Edmontonu, kde oblékal dres Oil Kings. S Olejáři vyhrál celou WHL a účastnil se Memorial Cupu, proto pro něj nedávné utkání v Edmontonu bylo speciální.

„Je samozřejmě příjemné být zpátky. Když se podívám na náš banner, který visí pod stropem za naši výhru ve WHL, tak se mi vybaví staré vzpomínky. Viděl jsem také novou nástěnnou malbu v hale a bylo docela fajn vidět mě a pár dalších kluků. Je tam spousta vzpomínek a viděl jsem i některé zaměstnance Oil Kings. Cítím se tam jako doma, takže je určitě příjemné být zpátky,“ popsal Guhle.

Kanadský obránce však už poslední dva ročníky obléká dres Canadiens. Absolvoval 109 zápasů, ve kterých posbíral 34 kanadských bodů. Mnohem více však trenéři cení jeho defenzivní práci. V Montrealu hraje v prvním obranném páru s Mikem Mathesonem a je důležitou postavou na oslabení. V průměrném počtu strávených minut na ledě za zápas je třetím nejvytěžovanějším hráčem Montrealu.

„Jsou tu vzestupy a pády. Jsou chvíle, kdy máte pocit, že se věci vyvíjejí opravdu dobře a cítíte se dobře, ale je to NHL, je to nejlepší liga na světě a jsou tu i pády. Jsou chvíle, kdy se vám třeba nedaří, a s tím se musíte vyrovnat. Co se týče mě, právě se s tím učím vyrovnávat o něco lépe, ale vidím velký pokrok ve své defenzivní hře, to je něco, na co jsem byl vždy hrdý, že umím dobře bránit,“ popsal dvaadvacetiletý obránce. „Minulý rok bylo hodně malých detailů, které se musíte naučit, všichni tito hráči jsou tak zkušení a všechny vaše detaily musí být každý večer na místě, jinak z vás mohou udělat hlupáka. Naučit se to a profesionální stránku hry je obrovská věc a já se to stále učím.“

Jako součást mladého týmu dostává Guhle v Montrealu, který v posledních dvou sezónách chyběl v play off, spoustu příležitostí. Poté, co v roce 2021 postoupil do finále Stanley Cupu, kde v pěti zápasech prohrál s Tampou, Montreal prochází fází přestavby.

Guhle se v dresu Canadiens rychle rozkoukal. Není ofenzivním obráncem, ale proti Edmontonu se ve známém prostředí dokázal prosadit. Stalo se tak, když na modré čáře převzal přihrávku od Jakea Evanse. Guhle pak střelou z levého kruhu překonal brankáře Calvina Pickarda.

„To bylo super. Když dal gól, viděli jste ten jeho široký úsměv a křičel, měli jsme z něj obrovskou radost, měl tady i spoustu blízkých. Není známý tím, že by dával spoustu gólů, ale je skvělý obránce a každý večer se dostává do soubojů s těmi nejlepšími, takže jsme opravdu rádi, že tady skóroval,“ popsal Jake Evans.

