Moser vystřelil Tampě výhru v prodloužení! Srovnány jsou i série Bostonu a Utahu

22. dubna 7:15Jan Šlapáček
Série se v zámoří pořádně dramatizují. Tampě, Bostonu i Utahu se povedlo zareagovat na porážky z prvních zápasů a dokráčeli k prvním výhrám v play-off. Pouze Colorado potvrdilo roli favorita a ovládlo i druhý domácí zápas.
I druhé utkání mezi Tampou a Montrealem přineslo rozhodnutí až v prodloužení. Tentokrát se štěstí přiklonilo na stranu Lightning, když v 73. minutě rozhodl J.J. Moser. Sérii bez vstřeleného gólu v play-off ukončil i Nikita Kučerov, který patřil k nejlepším hráčům svého týmu. Duel přinesl i bitku slovenského útočníka Juraje Slafkovského.
HAGEL AND SLAFKOVSKY DROP THE MITTS AND HAGEL DROPPED HIM ???????? pic.twitter.com/WU4tph0jMK
Srovnat sérii se povedlo i Bostonu, který se k vítězství prostřílel především ve druhé části, v níž se prosadil hned třikrát. Druhý gól byl navíc pořádně kuriózní, když Ukko-Pekka Luukkonen propustil nahození ze středního pásma.
MORGAN GEEKIE JUST SCORED A GOAL FROM CENTER ICE ????
První vítězství v historii v rámci play-off si na své konto připsali hokejisté Utahu, kteří dokázali rozhodnout v samotném závěru utkání. Hrdinou Mamutů se stal v 54. minutě Logan Cooley, jehož trefa na 3:2 se stala vítěznou. Golden Knights se pokoušeli dostat duel do prodloužení, Karel Vejmelka byl však proti.
Los Angeles dokázalo na ledě Colorada dlouho vzdorovat a nebylo daleko od vítězství. Avalanche zásluhou Gabriela Landeskoga v 57. minutě srovnali, dostali zápas do prodloužení a v něm poměrně rychle rozhodl o druhé výhře svého týmu Nicolas Roy.
Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens
3:2pp. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Stav série: 1:1
Branky a nahrávky
9. Hagel (Guentzel, Černák), 53. Kučerov (Cirelli, Hagel), 73. Moser (Cirelli) – 17. L. Hutson (Suzuki, Caufield), 39. Josh Anderson (Danault, J. Evans).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 27 – 25
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 72:14
Jakub Dobeš (MTL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 72:48
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:26
Jakub Dobeš (MTL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 72:48
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 25:33
Tři hvězdy utkání
1. Janis Moser (TBL) - 1+0
2. Andrej Vasilevskij (TBL) - 25 zákroků
3. Jakub Dobeš (MTL) - 31 zákroků
Buffalo Sabres - Boston Bruins
2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Stav série: 1:1
Branky a nahrávky
54. Byram (Malenstyn, Power), 56. Krebs (Dahlin, Tuch) – 25. Arvidsson (Aspirot, Mittelstadt), 37. M. Geekie (Pastrňák, Kuraly), 39. Zacha (Pastrňák, McAvoy), 41. Arvidsson (Mittelstadt, Aspirot).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 26 | Přesilová hra: 0/5 – 1/6 | Trestné minuty: 47 – 47
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 40:16
Alex Lyon (BUF) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 14:10
Jeremy Swayman (BOS) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:25
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:24
David Pastrňák (BOS) – 0+2, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:04
Tři hvězdy utkání
1. Viktor Arvidsson (BOS) – 2+0
2. Jeremy Swayman (BOS) – 34 zákroků
3. David Pastrňák (BOS) – 0+2
Vegas Golden Knights - Utah Mammoth
2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Stav série: 1:1
Branky a nahrávky
12. Stone (Eichel, Marner), 36. Barbašov (Eichel) – 17. Weegar, 35. Guenther (Yamamoto), 54. L. Cooley (Guenther, Yamamoto).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 29 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 14 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 57:09
Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 59:30
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:54
Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 59:30
Tři hvězdy utkání
1. Logan Cooley (UTA) - 1+0
2. Ivan Barbašov (VGK) - 1+0
3. Dylan Guenther (UTA) - 1+1
Colorado Avalanche - Los Angeles Kings
2:1pp. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
Stav série: 2:0
Branky a nahrávky
57. Landeskog (Nečas, D. Toews), 68. N. Roy (Manson, Kadri) – 54. Panarin (T. Moore, Byfield).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 67:28
Anton Forsberg (LAK) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 67:44
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+1, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:02
Tři hvězdy utkání
1. Nicolas Roy (COL) - 1+0
2. Scott Wedgewood (COL) - 24 zákroků
3. Anton Forsberg (LAK) - 34 zákroků