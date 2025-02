Motivace pro juniory? Vyhrát Bossyho, Lemieuxe nebo Planta. A nově zabojují o Crosbyho

V NHL ti nejznamenitější borci usilují třeba o Vézinu. Patří brankářskému králi. Nebo Norrise, pro elitního zadáka. Seznam by mohl pokračovat, pointa je jasná. Slavná zámořská soutěž má až na výjimky ceny pojmenované po figurách z raných kapitol hokejové historie. Georges Vézina chytal naposledy v roce 1925, James Norris zesnul zkraje padesátých let minulého století. To QMJHL loví v současnějších vodách, což prestižní juniorská liga ukázala i čerstvým pojmenováním trofeje pro nejlepšího nováčka.

"Když komise usedla, jeho jméno se rychle stalo jednomyslnou volbou."

Tak popisuje šéf QMJHL Mario Cecchini, o jak snadný výběr šlo.

Společně s dalšími "hlavouny" vsadili na machra, co quebeckou juniorku vzal mezi léty 2003-05 útokem. Obrazně i doslova. Za 121 mačů nastřílel 120 gólů, celkem nastřádal 301 bodů. Ve své premiérové sezoně získal nejen ocenění pro premianta mezi zelenáči, ale také byl vyhlášen plejerem roku.

Pozici top hráče celé soutěže obhájil také v následujícím ročníku, svém posledním mimo profesionální hokej. Tehdy slavil i mistrovský titul, na kterém měl lví podíl. Pak už vtrhl do NHL, v barvách pittsburských Tučňáků. A ano, na zádech měl číslo 87 a jmenovku Crosby.

"Sidney zanechal v dějinách Oceanic i celé ligy ohromně důležitou stopu. Navíc je na období, které u nás zažil, velmi pyšný. Je to znát vždy, když o těch časech promluví," míní Cecchini.

A Crosby mu dává za pravdu. "Jedny z nejmilejších hokejových vzpomínek, jaké mám, jsou ty na mé časy v Rimouski, Je to pro mě absolutní čest, že se po mě bude jmenovat trofej pro nováčka roku."

QMJHL si již dříve vybrala pro své individuální pocty hokejové persony z nepříliš vzdálené minulosti. Třeba nejproduktivnější hokejista sezony bere cenu Maria Lemieuxe, mimochodem Crosbyho někdejšího spoluhráče a stále šéfa.

Představení patrně netřeba, smrtelníky, co si kdy na bruslích vedli lépe než ikonická 66, byste spočítali na prstech jedné ruky. I dřevorubce s třicetiletou praxí, vrozenou nešikovností a sklonem k sebepoškozování.

Ještě v devadesátých letech působil v NHL Guy Lafleur, přezdívaný Blonďatý démon, jehož jméno nese trofej pro ligového MVP. V roce 1987 se uzavřela profesionální dráha vyhlášeného šutéra Mikea Bossyho, po němž je pojmenováno další z individuálních ocenění (dostává ho nejlepší profesionální prospekt).

Kdo vyhrává to zvané podle fenomenálního gólmana Jacquese Planta, uhodnete snadno. Mezi vyvolené legendy, seznam zahrnuje i dalšího nesmrtelného velikána Jeana Béliveaua, odteď patří i Crosby. Ač stále hraje.

Momentálně v roli lídra za Kanadu na mezinárodní akci Four Nations Face-off. Začal epicky, po třech asistencích, kterými zařídil triumf nad Švédskem, mimo jiné slyšel: "Bude vnímán jako nejlepší hráč, co nás kdy reprezentoval." To jsou slova kouče Jona Coopera.

Nelehko se proti nim něco namítá, i vzhledem k faktu, že Kanada s Crosbym na ledě vyhrála už 26krát za sebou.

