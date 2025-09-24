Moucha v kádru Hurikánů? Pokusy s Guentzelem a Rantanenem neklaply, na řadě je Ehlers

30. září 15:00Tomáš Zatloukal
Pro mimořádnou rychlost a dynamický styl hry mu přezdívají "Fly". Moucha. Po ledě doslova létá. Kdo? Nikolaj Ehlers, dánský forvard, co platil za jednoho z nejlepších hráčů, kteří byli letos k mání na hráčském trhu. Byla o něj přetahovaná. Aby ne, zaujme nejen pohybem, ale i přístupem a produktivitou. V minulé sezoně podával ty zatím nejznamenitější výkony, sbíral téměř bod na mač (63 v 69 zápasech)!
Carolina se opakovaně snaží zakomponovat do svého mančaftu hvězdného útočníka s palebnou silou.
Jenže Jake Guentzel se po osmi odehraných zápasech rozhodl jít loni jinam. Americký kanonýr tak prožil svou třetí čtyřicetigólovou sezonu u tampských Bolts.
S Hurikány dlouho nevydržel ani Mikko Rantanen.
Finská superstar se zkraje roku pakovala po 13 zápasech, přičemž údajně měla říct, že v NHL jsou čtyři kluby, kde si umí představit hrát, ale že Canes mezi ně nepatří.
Borec, který zažil i ročník s 55 góly, tak válí za Dallas Stars.
S góly má v Carolině pomoct Ehlers, od něhož sice nejde očekávat 40brankové součty, ale patří mezi spolehlivé zakončovatele, tohle angažmá si sám vybral a podepsal rovnou na šest let...
Za 8,5 milionu ročně... víc si vydělá už jen Sebastian Aho.
First look at Nikolaj Ehlers as a Hurricane in those new away tarps ???? pic.twitter.com/VVLEIVmjnC
— BarDown (@BarDown) September 24, 2025
S vysokým platem jsou pochopitelně spojená vysoká očekávání. "A měly by být, to je v pořádku. Sám na sebe mám značné nároky. Chci na kluzišti předvést, co umím," říká.
Nové prostředí i spoluhráče si pochvaluje. Poprvé v kariéře působí jinde než u Tryskáčů z Winnipegu, cítil, že nazrál čas na změnu.
"Ať už nastoupím v tomhle týmu v jakékoliv formaci, budu mít kolem sebe dobré hráče," míní. Je optimistický a odhodlaný. "Každý večer udělám maximum pro to, abych nám pomohl vyhrát."
V devětadvaceti je víceméně na vrcholu kariéry a těší se na novou výzvu. Chce zapadnout do Brind'Amourova systému, bude se soustředit ve hře i na detaily, na kterých náročný kouč tolik lpí.
Sice nepřinese tolik tref jako někdo Guentzelova či Rantanenova kalibru, ale nejspíš lépe splní ostatní trenérovy nároky. A pořád se jedná o machra, který má za sebou osm ročníků s minimálně 20 góly.
Možná Elhersovi chybí lesk ligové superstar, zároveň se ale obejde bez manýrů.
Do mužstva, kde se cení pracovní morálka nadevše, by měl pasovat. Potvrdí se teorie? Nová sezona začíná už za týden.
