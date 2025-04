Mrázek a Smith? Málo! Larkin kritizuje Yzermana: Přestupová uzávěrka nás nenakopla

Moc si přál ukončit půst, na který nejsou fanoušci detroitských Red Wings zvyklí. Jenže podeváté za sebou zůstal Dylan Larkin se svými spoluhráči před branami play-off. Vytvořili tak smutný rekord v dějinách tradičního klubu. V kabině panuje přesvědčení, že generální manažer Steve Yzerman mohl při přestupové uzávěrce udělat víc, aby kádru při náročné misi v extrémně vyrovnané Východní konferenci pomohl. Kanadská legenda přivedla pouze dvě posily – Petra Mrázka a Craiga Smitha.

“Přestupová uzávěrka nás vůbec nenakopla,” mrzí Larkina, od roku kapitána Rudých křídel.

“Kluky to zklamalo, psychicky jsme byli dole. Uvítali bychom, kdyby na soupisku přibylo pár jmen, dodalo by nám to jiskru na ledě a také by šlo o morální vzpruhu,” rozpovídal se Larkin na posezonním setkání se zámořskými novináři.

Nejmenuje Yzermana napřímo, to mu respekt ke “Steviemu Y” nedovolí. Jenže to, kdo má v Detroitu zodpovědnost za skladbu mančaftu, je jasné.

Už roky běží “Yzerplan”, dlouhá přestavba, která ovšem zatím nenese ovoce a někdejší dlouholetý lídr Red Wings a člen Hockey Hall of Fame už slyšel, i přes své renomé získané u Blesků z Tampy, nejednu jízlivou poznámku.

Pozvolna se začíná otřásat v základech mýtus o hokejovém géniovi, vizionáři, bezchybném machrovi, co umí ošálit a oškubat konkurenci a je ne o krok, ale o tři napřed.

Kritika od vlastních podřízených ale působí jako bezprecedentní.

Víra v “Yzerplan” v Hockeytownu, kabinu nevyjímaje, slábne. “Potřebovali jsme vyhrávat, obzvlášť v březnu, bylo pro nás těžké, že jsme z přestupové uzávěrky nic nevytěžili,” dodal Larkin.

Samozřejmě, stále se může ukázat, že Rudá křídla jsou pod Yzermanem na správné cestě.

Jenže tím, teď ukonejšíte jen málokoho, vždyť někteří soupeři je v návratu do play-off po masivní přestavbě přeskočili. Řeč je o ottawských Senátorech a montrealských Canadiens.

Pohled na to, jak bojují ve vyřazovacích bojích musí Larkina drásat.

Zvláště když loni utekl postup až v posledním zápase základní části, téměř nejtěsnějším možným způsobem, a kabina se upínala k tomu, že tentokrát to nepochybně vyjde. Že čekání ukončí.

Nestalo se. Viníků je víc, Yzermana lze vynechat jen stěží.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+