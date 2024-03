Mrázek proti Gudasovi, zapojil se i Gibson. K tomu historie od Bedarda. Zápas outsiderů tahákem večera

Při pohledu na noční rozpis lákalo například utkání Caroliny s NY Rangers nebo Dallasu s Floridou. Nicméně nejvíce se nakonec mluvilo o zápasu, od kterého se tolik nečekalo. Chicago s Anaheimem, dva outsideři, předvedli gólové utkání, kterému nechyběla ani kapka dramatu.

Jako první zmiňme Connora Bedarda a jeho historický počin. Poté, co se mladý zázrak vrátil po zranění čelisti na led, hraje s velkou chutí. Na ledě je živý a boduje jako málokdo.

Proti Anaheimu z toho byl gól a čtyři asistence. Bedard se tak připojil k Ryanu Nugent-Hopkinsovi, Iljovi, Daleu Hawerchukovi a Jacku Hamiltonovi jako pátý osmnáctiletý hráč v historii NHL s pětibodovým zápasem.

Aby toho nebylo málo, Nugent-Hopkins a Kovalčuk jsou jedinými dalšími osmnáctiletými se čtyřmi asistencemi. Bedard se také připojil k Hawerchukovi jako druhý teenager v historii NHL s dohromady osmi body ve dvou zápasech po sobě.

Historický večer ale poněkud zastínila skrumáž před koncem utkání. Vše začalo za bránou Petra Mrázka, kde se do sebe pustili Jared Tinordi a Mason McTavish.

A i když bylo v té době, kdy do konce zápasu zbývalo zhruba deset, za stavu 6:2 pro Blackhawks víceméně rozhodnuto, strhla se mela.

Do ní se zapojil i Radko Gudas. Ten si vzal do parády Mackenzieho Entwistleho, jehož chytil do kravaty a párkrát ho i trefil. Snažil se zakročit i Petr Mrázek, který Gudase uklidňoval, nicméně pořádně razantně. Došlo i k menšímu kontaktu a slovní roztržce.

Jelikož se Mrázek zapojil, chtěl to samé udělat i John Gibson, gólman Ducks. Rozhodčí ale stihli zakročit.

Dle litery zákona byl za přejetí poloviny hřiště Gibson vyloučen a do branky šel Lukáš Dostál.

