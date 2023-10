Mrázek vychytal Pittsburgh, Tampa a Vegas slaví výhry

NHL je tady! První tři duely jsou za námi, pojďme si je postupně zrekapitulovat.

TAMPA BAY LIGHTNING - NASHVILLE PREDATORS

5:3 (1:0, 0:1, 4:2)

Divoká třetí třetina





Tampa Bay vstoupila do utkání velmi dobře. Vstřelila sice pouze jeden gól, ale soupeře přehrála ve všech směrech a přestřílela jej 13:2. Druhá perioda se nesla v opačném směru, ze hry měl více Nashville, který rovněž soupeře přestřílel (14:5) a jednou skóroval. Ve třetí třetině už byla hra vyrovnaná a střelecký účet se značně rozšířil, Tampa porazila Nashville 5:3.

Branky a nahrávky

10. Kučerov (Hedman, Point), 43. Paul (Point, Stamkos), 44. Hagel (TS), 51. Paul (Sergačjov, Point), 60. Kučerov (Paul, Sergačjov) – 37. O'Reilly (F. Forsberg, McDonagh), 41. Pärssinen (F. Forsberg, O'Reilly), 49. Novak (Tomasino, Nyquist)

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 31 | Přesilová hra: 2/5 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonas Johansson (TBL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 60:00

Juuse Saros (NSH) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 57:16



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:20

Tři hvězdy utkání

1. Nick Paul (TBL) 2+1

2. Brayden Point (TBL) 0+3

3. Brandon Hagel (TBL) 1+0

PITTSBURGH PENGUINS - CHICAGO BLACKHAWKS

2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Fantastický Mrázek

Hodně ofenzivně laděné utkání se odehrálo v PPG Paints Areně v Pittsburghu. Celkově bylo k vidění hned 76 střel na branku. Na hokej dorazilo přes 18 tisíc lidí a bylo se na co dívat. Excelovali hlavně brankáři, především pak Petr Mrázek, jenž předvedl fantastický výkon a stal se druhou hvězdou zápasu. Chicago zvládlo třetí třetinu na výbornou a porazilo Pittsburgh 4:2.

Branky a nahrávky

8. Rust (Letang, Eller), 32. Crosby (Guentzel, M. Pettersson) – 36. Donato (Vlasic, Bedard), 51. Guttman (S. Jones, Athanasiou), 56. Dickinson (Perry, N. Foligno), 59. N. Foligno (Perry, Dickinson)

Statistika

Střely na bránu: 40 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4%, odchytal 57:30

Petr Mrázek (CHI) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0%, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (BOS) – 38 zákroků, 2 góly, 95,0%

Tři hvězdy utkání

1. Jason Dickinson (CHI) – 1+1

2. Petr Mrázek (CHI) – 38 zákroků

3. Bryan Rust (PIT) – 1+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - SEATTLE KRAKEN

4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Obhájce titulu slaví první výhru

Poslední duel dnešní noci se odehrál ve Vegas. Zápas byl opožděn kvůli téměř hodinovým oslavám loňského titulu. Po dlouhé ceremonii duel začal a domácí do něj vstoupili na výbornou. Po první dvacetiminutovce totiž vedli 2:0 a tento náskok už nepustili do konce zápasu. Seattle to za stavu 3:1 pro domácí ještě zkoušel v šesti, ale Eichel trefil prázdnou branku.

Branky a nahrávky

8. Stephenson (Howden, Stone), 15. Marchessault, 22. Barbašev (McNabb), 59. Eichel (Stephenson, Stone) – 29. McCann (Eberle)

Statistika

Střely na bránu: 28 – 33 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 11 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VEG) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00

Philipp Grubauer (SEA) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:00

Česká a slovenská stopa

Bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Adin Hill (VEG) 32 zákroků

2. Chandler Stephenson (VEG) 1+1

3. Ivan Barbašev (VEG) 1+0

