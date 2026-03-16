Mrazivé přiznání hvězdy Rangers: Bojoval jsem o život, zatímco plánovali můj trejd

18. dubna 14:00David Zlomek
Vincent Trocheck překvapil hokejovou veřejnost, když poprvé otevřeně promluvil o děsivých zdravotních problémech, které ho provázely na začátku této sezony. Rangers sice v dubnu sčítají rány po nepovedeném ročníku, ale pro jejich klíčového centra mohlo být všechno mnohem horší než jen předčasný konec ročíku.
Trocheck odhalil, že jeho absence na startu ročníku nebyla důsledkem běžného hokejového zranění, ale vážné bakteriální infekce v plicích. Vše začalo nenápadně, bolestmi, které původně považoval za svalové křeče v zádech, ale po zápase v Buffalu přišel zlom.
Tvrdý krosček do postižené oblasti způsobil prasknutí tekutinou naplněné bubliny v plicích a infekce se okamžitě rozšířila do celého orgánu. Následovala akutní operace a týden v nemocnici, kde byl útočník připojen na hrudní drény. „Bylo to vážně děsivé. V jednu chvíli jsem si fakt myslel, že umírám,“ popsal hororové okamžiky dvaatřicetiletý centr.
Sotva se Trocheck vyhrabal z nejhoršího a začal se na ledě cítit fyzicky v pořádku, přišla další psychická rána, tentokrát přímo z kanceláře generálního manažera. Chris Drury vyhlásil plán na přestavbu týmu a Trocheck se jako elitní střední útočník s velmi výhodnou smlouvou okamžitě stal nejžádanějším zbožím na trhu. Situace zašla tak daleko, že se zkušený hokejista už vnitřně připravoval na stěhování a o možném odchodu z New Yorku promluvil i se svými malými dětmi.
Přestože byl v podstatě sbalený, uzávěrka přestupů 6. března nakonec proběhla bez jeho výměny. Drury totiž odmítl slevit ze svých vysokých nároků, a Trocheck tak sezonu dohrál v dresu Rangers, i když s vědomím, že jeho pozice na Manhattanu je všechno, jen ne stabilní. „Vážně netuším, co se bude dít dál. Musím si o tom promluvit s rodinou a uvidíme, kam celý tým směřuje,“ uvedl diplomaticky k situaci, která ho v létě pravděpodobně znovu postaví do role hlavního přestupového esa.
Pro Rangers představuje Trocheck ideální artikl pro obchod. Má za sebou pátou padesátibodovou sezonu v řadě, v únoru si z milánské olympiády přivezl zlatou medaili jako klíčový muž pro oslabení a jeho plat 5,625 milionu dolarů bude s rostoucím platovým stropem v příštích třech letech vypadat jako naprostá loupež.