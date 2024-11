Mrazivý večer Nečasovy lajny. Byla u všech gólů Utahu, český machr uznal chyby

Opřel se do puku a nechytatelnou raketou nekompromisně natáhl svou bodovou sérii už na 11 zápasů. Jen Sebastian Aho, Jordan Staal a Dougie Hamilton vytasili v dějinách carolinských Hurikánů delší. Jenže také při porážce 1:4 zapsal čtyři mínusy do "tabulky pravdy." Martin Nečas byl na ledě u všech gólů Utahu, s kumpány Jesperim Kotkaniemim a Ericem Robinsonem by jedničku z defenzívy dostal jen s těží. Sám skóroval při přesilovce. Ozvaly se ozvěny minulosti?

Proč při tom všem talentu, kterým disponuje, dávno Nečas není superhvězdou?

Kouč Rod Brind'Amour mu dříve dal mnohokrát pocítit, že se mu nelíbí jeho laxnost při bránění, nedůraz a nedůslednost.

A kdo by chtěl být na žďárského odchovance přísný, snadno tyhle zlozvyky objeví i u vystoupení, po kterém skončil Nečas "čtyři pod nulou". Hluboko pod bodem mrazu.

Branka číslo 1: "Néči" nenavázal hráče (Nicka Bjugstada), který se snadno dostal k puku a pohodlně skóroval.

Branka číslo 2: Další liknavost. Dozadu se vracel zhruba tak, jako to občas dělával Alex Ovečkin. Internetoví šprýmaři se pak bavili vtipy o rozbitém ovladači při hraní PlayStationu.

Branka číslo 3: I největší škarohlídl musí uznat, že Nečas těžko mohl zabránit trefě, která padla, když ze střídačky zrovna skákal na led

O 28 sekund později...

Branka číslo 4: Po nešťastném odrazu kotouče se ocitl letošní mistr světa vyšachován a měl k němu dál než soupeř (opět Nick Bjugstad). Náhle nebránil nikoho, jen vzduch.

Sám pak uznal: "Udělali jsme pár nehezkých chyb." Štvaly ho. A sebereflexe ho šlechtí.

Nicméně jindy ostrý a kritický kouč Rod Brind'Amour to tak černě neviděl: "Ano, vyrobili jsme pár minel. Ale nepřišlo mi to tak strašné. Oni jen proměnili všechny své šance."

Brind'Amour se tedy Nečase, pokud se budeme bavit o defenzívě, zastal. Jiná písnička je útočení, nejen jemu vyčinil za předržování puku při sedmiminutové přesilovce.

"Tohle pro nás není typické," nešla mu do hlavy zpackaná početní výhoda,

K zamyšlení má ještě jeden podnět. Nestálo by Nečase přesunout k oblíbenému parťákovi Andreji Svečnikovovi?

Pětadvacetiletý šikula má vedle sebe spíše průměrné než hvězdné hokejisty a je logické, že je budou ty nejlepší lajny protivníků přehrávat. Nečas sám na všechno nestačí...

A pokud má kvůli rozložení sil zůstat vedle Robinsona s Kotkaniemim, pak bude muset Brind'Amour sem tam nad mínusy přimhouřit oko.

Ne že by se shovívavě nezachoval už teď. Zbytečně před novináři nikoho neplísnil, i když klidně mohl.

Co kdyby se Nečas příště revanšoval tím, že nic neošidí a odpustí si vypuštěné návraty do defenzívy a nedostatečné zaujetí pro pokrytí najíždějících plejerů?

Jeho akciím by to Brind'Amourových očích by to zcela jistě neuškodilo...

