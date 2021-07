Mrázka střídá ztracený syn. Andersen se po 11 letech konečně stal Hurikánem

Stát mezi třemi tyčemi a s logem Caroliny na prsou zastavovat puky? Ten pocit Frederik Andersen už zná. Ne, nezbláznili jsme se. Ač dánský čahoun dosud za klub z Raleighu neodchytal v NHL ani mač, spojuje jednatřicetiletého gólmana s Canes jisté pouto. V roce 2010 totiž Hurikáni Andersena draftovali v sedmém kole a poté jej přivítali na nováčkovském kempu. Během následujících let se s ním ovšem neodkázali dohodnout na smlouvě, a tak rodák z Herningu přistoupil k neobvyklému kroku.

Možná si to pamatujete, Andersen v roce 2012 podruhé prošel draftem.

Ve třetí rundě po něm sáhli Kačeři z Anaheimu. Už jako po hvězdě švédské SHL, která překonala ve Frölundě klubový rekord samotného Henrika Lundqvista. V počtu čistých kont, Andersen jich udržel osm.

Když se zámořští novináři ptali Jima Rutherforda, tehdejšího generálního manažera Caroliny, na to, zda ho nemrzí, že talentovaný brankář zakotvil jinde, prohodil: "Snažili jsme se s ním domluvit na kontraktu, ale nevyšlo to."

Andersenovi prý dal najevo, že s ním počítají do gólmanského tandemu. Ani taková vábnička ale nestačila a urostlý zrzek raději podruhé prošel ostře sledovanou volenkou talentů. Nikdy toho kroku nemusel litovat.

Z Andersena se na jihozápadě USA vyklubal velmi solidní brankář, s Johnem Gibsonem dokonce jeden rok vyhrál William M. Jennings Trophy. Skvěle začal také v Torontu, byť poslední dvě sezony u Maple Leafs mu nevyšly.

A tak přišel návrat "domů". Do klubu, kde sbíral první zkušenosti se zámořským hokejem. Byť jen při tréninku.

Carolina o Andersena údajně stála dlouhodobě, už loni to bylo během "okurkové sezony" velké téma. Canes ale tehdy nenašli způsob, jak stokilového gólmana přivést. Museli by s Torontem měnit, což by zbytečně slibný kádr oslabilo.

Ke obnovení spojení Hurikánů s Andersenem došlo až nyní, generální manažer Don Wadell přivábil zkušeného brankáře dvouletou smlouvou na devět milionů dolarů.

Maple Leafs si paradoxně jako Andersenovu náhradu vyhlédli Mrázka. Zajímavá rošáda.

Kdo ví, co "ztracený syn" mezi třemi tyčemi Canes ukáže. Má za sebou bídný ročník, v němž dostával téměř tři branky za zápas. A pochytal jen 89,5 % střel soupeřů. Jack Campbell ho jednoznačně zastínil.

Rozchytá se do někdejší formy? Nebo se více prosadí Antti Raanta?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+