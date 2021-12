Mrázkův návrat? Gól z první rány, vydřené vítězství a kompliment od kapitána

Po dlouhých 41 dnech si stoupl do klece torontských Maple Leafs a ... dostal gól z první střely! Petra Mrázka překonal chicagský kapitán Jonathan Toews a zámořští novináři se dosti překvapivě shodovali: "Na českém gólmanovi bylo znát, že dlouho nechytal." Ostravský rodák se mohl sesypat, místo toho ukázal psychickou sílu a ve zbytku mače se zaskvěl! 27 zákroky pomohl k výhře 5:4 a kapitán John Tavares před ním smekl: "Ty dva body jdou za ním."

Mrázkův comeback?

To byl objekt zájmu nejen pro fanoušky Javorových listů, ale také pro reprezentačního kouče Filipa Pešána. Vždyť "Mráza" jednoznačně patří do okruhu kandidátů na post olympijské brankářské jedničky.

Začátek byl hororový.

Toews dostal ve druhé minutě tunu času na přípravu střely a Mrázkovi, viděno optikou autora článku, příliš šancí nedal. Defenzíva trestuhodně zaspala, nechala maskovaného navrátilce na holičkách.

Co se mu honilo v tu chvíli hlavou? "Řekl jsem si: Prostě chyť další střelu, uklidni se, dostaň se do toho." Povedlo se.

Toronto poté skóre otočilo na 4:1, Mrázek několikrát parťáky podržel. "Nebýt Petrových zákroků, mohlo být dávno před druhou přestávkou klidně vyrovnáno. Dovolovali jsme soupeřům velké šance," všiml si kouč Sheldon Keefe.

Gól z 38. minuty na 4:2 domácí neprobral, místo toho přišlo hrubé podcenění.

Ve Scotiabank Areně se v závěrečné dvacetiminutovce začal rodit velký obrat. Blackhawks postupně srovnali na 4:4, což později komentoval David Kämpf slovy: "Hráli jsme ve třetí třetině hrozně."

Byl to pak právě chomutovský odchovanec, kdo 80 sekund před sirénou strhl vedení na stranu Maple Leafs. Mrázek už další drama nedopustil a přece jen si užil vítězný návrat.

"Vytáhl spoustu důležitých zákroků, dřel naplno, jeho výkon se ni líbil," hodnotil Mrázka Keefe.

Ano, všechno nebylo v podání devětadvacetiletého gólmana ideální, při některých trefách asi neměl úplně čisté svědomí, po dlouhé odmlce způsobené zraněním ale předvedl solidní hru.

V takovém duchu se neslo i Keefeho detailnější hodnocení. "Petr dostal dva góly po ranách z dálky, ale taky nás opakovaně elitním manévrem zachránil od inkasované branky," pověděl.

Slova uznání měl pro Mrázka i torontský lídr Tavares. "Chytal parádně. Výhra jde za ním." Od takových slov by se mohl adept na nominaci na olympiádu odrazit. Ještě má dost času ukázat, že lapat puky by měl v Pekingu on.

Pešán a jeho kolegové budou nepochybně Mrázka dál bedlivě sledovat. Kvůli výkonnostnímu stropu, mezinárodním zkušenostem a také schopnosti odchytat pár týdnů v neskutečném laufu.

Vždyť si vzpomeňte, jak před časem de facto sám o sobě dostal Hurikány z Caroliny do play-off.

