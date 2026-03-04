Mrtka na odchodu z Buffala! Vymění ho za kanadského ranaře

5. března 8:02Marek Hedbávný
Loni z něj udělali devítku draftu, český obránce Radim Mrtka si ale v NHL za Buffalo nejspíš nezahraje – během blížící se přestupové uzávěrky ho Sabres údajně vymění do St. Louis za ostříleného beka Coltona Parayka. Informují o tom zámořští novináři, oficiální razítko od klubů prozatím nepřišlo.
Buffalo je po čtrnácti letech blízko k postupu do play off, vzrůstající ambice hodlá stvrdit zvučnými posilami na uzávěrce přestupů. Hodně se mluvilo o centru Robertu Thomasovi, nakonec si ale u Blues vyhlédlo zadáka Coltona Parayka.
Kanadský reprezentant, jenž před nedávnem získal stříbrnou medaili na olympijských hrách a loni přispěl k triumfu na 4 Nations, změní v NHL adresu vůbec poprvé.
S ohledem na blyštivé CV, v němž se vyjímá Stanleyův pohár, je Paraykova cena vysoká. Sabres za něj musejí obětovat nejen defenzivního talenta Mrtku, současně ještě přihodí výběr v prvním kole nadcházejícího draftu.
Sounds like Radim Mrtka and a 1st will be part of it. https://t.co/SHTSjJdcZH
— Darren Dreger (@DarrenDreger) March 4, 2026
Mezitím osmnáctiletý Mrtka u Blues rozšíří početnou česko-slovenskou kolonii. Součástí tamější organizace jsou totiž například Adam Jiříček, Jakub Štancl, Adam Jecho nebo Dalibor Dvorský.
Téměř dvoumetrový zadák letos ještě nabírá zkušenosti v juniorské WHL – v Seattlu zapsal devětadvacet bodů (1+28) v pětatřiceti duelech. Startoval také na úspěšném juniorském mistrovství světa, odkud si přivezl stříbro.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.