Mrtka na vedlejší koleji? V Buffalu mu věří, cesta do NHL se ale prodlužuje

4. srpna 13:30David Zlomek
Trpělivost je v hokeji drahé zboží, ale Buffalo Sabres hodlá v případě Radima Mrtky vytáhnout všechny zásoby. Devatenáctiletý český obránce má za sebou ročník, ve kterém se očekávaný boom nekonal, ovšem v organizaci ze státu New York kvůli tomu červené kontrolky neblikají. Místo paniky sázejí na postupný vývoj.
Plán pro nadcházející ročník je zřejmý, devítka draftu 2025 s největší pravděpodobností zakotví na farmě v Rochesteru. Vedení si od tohoto kroku slibuje, že urostlý bek postupně fyzicky dozraje a vypracuje se v defenzivního specialistu pro první dvě obranné dvojice.
„Vidíme v něm obránce do první čtyřky, hráče s výbornou první přihrávkou a schopností odstavit soupeře. To vše půjde ruku v ruce s tím, jak postupně fyzicky dorůstá. Na jeho letošní ročník se moc těšíme,“ řekl pro NHL.com ředitel hráčského rozvoje Sabres Tim Kennedy
Že to nebude sprint, ale maraton, ukázala už minulá sezona. Mrtka sice po draftu oslnil na rozvojovém i hlavním kempu Sabres, jenže přechod mezi dospělé se následně zadrhl. První test v AHL nevyšel podle představ, a tak se stěhoval zpět do juniorky k týmu Seattle Thunderbirds.
Ani tamní bilance jednoho gólu a 33 asistencí v 43 zápasech nezpůsobila v zámoří zásadní poprask a závěrečný návrat na farmu přinesl v osmi duelech jediný bod.
Pro stříbrného medailistu z posledního šampionátu dvacítek to znamená jediné: časová osa jeho posunu do prvního týmu Buffala se natáhla. Přetlak v defenzivě Sabres navíc způsobil, že se Mrtkovo jméno začalo skloňovat v hokejových spekulacích. V kempu ho tak nečeká nic menšího než boj o to, aby o sobě dal v Rochesteru znovu hlasitě vědět.