Můj cíl? Vyhrát Stanley Cup, to je jasné, hlásí Keefe po příchodu k Devils

Sheldon Keefe má jako nový trenér New Jersey Devils jasnou vizi. „Naší vizí je vyhrát Stanley Cup, to je zcela jasné,“ řekl Keefe na úvodní tiskové konferenci v Prudential Center. Odvážná slova!

Keefe nahradil Travise Greena 23. května, čtrnáct dní poté, co byl třiačtyřicetiletý trenér propuštěn z Toronta.

U Devils však může zažít mnoho stejných problémů jako u Maple Leafs, což vyvolává otázku, zda jeho přístup k podobné situaci může v play off nastolit odlišné výsledky.

„Co je zcela jasné,“ začal Keefe. „A já to věděl dávno předtím, než jsem trénoval v NHL, je, že vyhrávat v play off je nesmírně obtížné. Záleží na každém detailu, a proto si myslím, že je tak důležité soustředit se denně na to, co máte přímo před sebou, nepředbíhat, a snažit se to každý den zvládnout, abyste si byli jisti, že když přijdou těžké chvíle, můžete jít hrát a věřit sobě a svým schopnostem.“

Keefe byl jedním z deseti kandidátů, které generální manažer New Jersey Tom Fitzgerald vyzpovídal při hledání trenéra. Fitzgerald uvedl, že na něj nejvíce zapůsobila Keefova komunikace, zkušenosti a úspěchy v základní části.

„Tým je opravdu dobrý, a proto jsou očekávání vysoká. Je tu velmi široká kádr a skvělý mix mládí a zkušeností. Na všech pozicích v útoku i v obraně jsou šikovní kluci. Nesedím tady a neříkám, že znám všechny odpovědi a mám všechny informace, ale jsem velmi nadšený, že se můžu pustit do práce,“ dodal ještě.

Jak ale bylo zmíněno, může narazit na podobné problémy jako v Torontu. I v New Jersey bere trojice útočníků pořádné peníze – Timo Meier 8,8 milionů, Jack Hughes 8 a Jesper Bratt 7,8. K tomu devítimilionový bek Dougie Hamilton a situace v brankoviště velmi nejistá. Tedy jako v Torontu.

„Vím, že je tu talent, hlad a odhodlání,“ nebál se ale Keefe. „Z prvních rozhovorů, které jsem vedl s některými hráči bylo jasné, že nejsou spokojeni s minulou sezonou a těší se, až se zase pustí se do práce.“

