Můj výkon? Trapas, kroutil hlavou Fleury po sedmi gólech

V prvním zápase euforie, v tom druhém tvrdý dopad na zem. Minnesota odjíždí z Dallasu s jedním zápasem v kapse, na ten druhý by ale nejradši zapomněla. Dallas nastřílel hned sedm branek. Vinu na sebe vzal gólman Wild Marc-Andre Fleury.

Marc-Andre Fleury u své skříňky v kabině zhluboka vydechl, hořce se usmál a kroutil hlavou. Vypadalo to, že by se po sedmi gólech od Stars nejradši propadl.

„Ach jo, dostat sedm gólů v play off? Z mé strany opravdu trapné,“ nevěřil svým očím Fleury, jenž těchto sedm gólů pustil z jednatřiceti střel.

„Chci si stoupnout do brány a dát svému týmu šanci udržet se ve hře a vyhrát,“ dodal. „A přesně to se nestalo. Pustil jsem toho příliš moc. Myslím, že jsme pak museli otevřít hru, ale i tak, sečteno a podtrženo, v zápase jsem nepředvedl žádný dobrý klíčový zákrok.“

Wild v průběhu základní části střídali Fleuryho a Filipa Gustavssona. Ten v pondělním prvním utkání předvedl 51 zákroků a dovedl tým k výhře, nebylo by tedy překvapením, kdyby Wild tento trend porušili a dali mu šanci i ve druhém utkání.

Nicméně nestalo se a tvrdě za to zaplatili.

„Takhle to děláme celou sezonu,“ řekl jen trenér Wild Dean Evason. „Dnešní výsledek je obrazem celého týmu, ne jen Fleuryho.“

Přesto se bohužel jednalo o rekordní zápis, jelikož to byl nejvyšší počet gólů, který Wild v play off kdy obdrželi.

Ničemu nepomohl ani fakt, že Fleury inkasoval hned z první střely na bránu. Dlouho sice nehrál (naposledy 11. dubna), nicméně o tom nechtěl ani slyšet.

„Nebyl to začátek, který jsem chtěl,“ pokrčil rameny. „Nezáleží na tom, kolik dní to bylo. Musím se s tím vyrovnat. Hraju už nějakou dobu a předtím jsem měl několik dobrých tréninků. Tohle by se nemělo stát.“

Pokud trenérský štáb bude pokračovat v tom, co nastolil, bude chytat v úvodním domácím utkání Filip Gustavsson. Pokud ale utkání zvládne, dost možná se trenéři budou muset rozmyslet, jestli na něj nevsadit úplně. Fleury by se tím dostal na druhou kolej.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+