Musela je probrat až facka. Kings dále drží krok

Pro McDavida a spol. to byl velice důležitý zápas. Pokud by ho Oilers zvládli, do Kanady by odjížděli s mečbolem a dobrým pocitem z vykradení Los Angeles. Ale nestalo se. Kings se po osmigólové facce vzpamatovali a v noci na dnešek nedovolili Edmontonu ani jeden gól. Série je opět vyrovnaná.

Až nečekaně lehce získali Oilers třetí zápas. Vstřelit osm gólů na hřišti soupeře, navíc v play-off? Kings věděli, že je zle.

„Dostali jsme obrovskou facku,“ soukal ze sebe po tomto utkání slova útočník Kings Philip Danault.

Ještě ráznější byl jeho trenér Todd McLellan. Jeho pozápasová tiskovka trvala přibližně dvacet vteřin. „Víte vy co, dneska to vezmeme vážně rychle. Sesumíruju vám to a můžeme všichni domů. Nebyli jsme dobří, hráli jsme podle jejich not. Žádný hráč nehrál dobře. Má někdo něco, co by dodal? Dobrou noc,“ rozloučil se a odešel.

Na všech bylo velké zklamání, a tak bylo jasné, že hned v dalším utkání to musí napravit. A povedlo se. Defenziva vypadala jako vyměněná, a i díky její dobré práci udržel Jonathan Quick čisté konto.

Díky němu se, mimochodem, stal americkým gólmanem s nejvyšším počtem čistých kont v play-off. Nyní je na metě deset. „Vytáhne ty nejlepší zákrok přesně v moment, kdy to nejvíce potřebujete,“ smekl před Quickem Mikey Anderson. „Není divu, že vyhrál dva Poháry a že na takové úrovni chytá tak dlouho.“

Kings už dobrý defenzivní výkon nutně potřebovali. V prvním zápase sice zvítězili, nicméně v dalších dvou dostali dohromady čtrnáct branek.

„Celá kabina měla těch inkasovaných branek dost, chtěli jsme naši bránu prostě zavřít,“ popisoval Anderson, pro něhož je to první play-off NHL v kariéře. „Chtěli jsme najet zpátky do starých kolejí, tedy abychom byli tým, proti kterému se špatně hraje.“

Díky vítězství 4:0 se série za vyrovnaného stavu vrací do Kanady. Kdo pro sebe uzme klíčový pátý zápas?

