Muškař Allen lapil parádní kořist! Nová smlouva mu vynese 7,7 milionu dolarů

V létě se s gustem věnuje golfu, případně tráví čas s dětmi na chatě. Ze všeho nejraději ale Jake Allen muškaří. Půvabnou rybářskou techniku naučil dvaatřicetiletého gólmana v domovském New Brunswicku táta a Allen teď říká: "Mohl bych se věnovat muškaření každý den. Když vlezu do vody, je to můj únik od shonu, od mnohdy bláznivé reality." Dvaatřicetiletý Kanaďan si umí počíhat nejen na ryby a puky, jeho čerstvým úlovkem je dvouletý pakt s montrealskými Canadiens.

Allen se mohl stát příští léto volným hráčem.

A vybrat si nové působiště.

Ale z Montrealu, kde během absence hvězdného krajana Careyho Price platí za jedničku, se mu nechtělo. U Habs se "Jake the Snake" nejspíš stane maskovaným mužem numero uno dlouhodobě, očekává se totiž, že Price kvůli bolavým kolenům ukončí kariéru.

Nevadí mu, že slavný klub prochází přestavbou. Líbí se mu elán mladších spoluhráčů, obdivuje dovednosti vysoko draftovaných borců, vnímá optimistickou atmosféru, kterou pomohli nastolit generální manažer Kent Hughes a kouč Martin St. Louis.

"Patřím k těm starším borcům, takže bych rád pomáhal zelenáčům, aby se jim povedlo naplnit svůj potenciál. A třeba z takového Juraje Slafkovského jsem nadšený, to je skvělý kluk," pověděl Allen jen pár dní před podpisem nového kontraktu.

Ten udrží zkušeného "kasaře" v Montrealu až do léta 2025.

Začíná platit od sezony 2023/24 a bude ukrajovat z platového stropu 3,85 milionu dolarů.

Allenovi by měl krýt záda Sam Montembeault, na šanci pak bude čekat Cayden Primeau, syn bývalého kapitána Hurikánů z Caroliny či Philadellphie Flyers. Price ve výčtu pochopitelně chybí. Možnost, že ještě někdy bude chytat za Canadiens, není velká.

Skálou mezi třemi tyčemi zkrátka bude v nejbližších letech u Canadiens Allen, mimochodem vítěz Stanley Cupu z roku 2019 (tehdy byl dvojkou Jordana Binningtona u St. Louis Blues).

V minulé sezoně odchytal i přes zdravotní trable 35 duelů, průměrně kryl 90,5 procenta střel. Není to nijak oslnivá cifra, ale do kontextu ji zasazuje až Montembeaultova úspěšnost (89,1 %) a ta Primeauova (86,8).

Vedle nich je zkrátka Allen jasnou oporou. A tomu odpovídá i nová smlouva.

