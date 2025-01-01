Může hrát s Bedardem, opět ale skončí ve druhé formaci. Nazar bude klíčem k úspěchu Chicaga

17. srpna 9:30Jakub Ťoupek
Chicago bude sázet v nadcházející sezóně vše na mladé hráče. Touha, že se mladí hráči, kteří dostanou šanci prokázat své schopnosti v dalším ročníku, výrazně posunou vpřed, je enormní a ústřední postavou může být Frank Nazar. Americký rychlík vynikal na konci loňské sezóny, kdy byl svým herním projevem považován za nejlepšího hráče Hawks.
Frank Nazar byl povolán do hlavního týmu v polovině prosince a okamžitě mu byla svěřena role centra druhé útočné formace mezi veterány Taylorem Hallem a Tylerem Bertuzzim. Ale stejně jako v tréninkovém kempu měl Američan velmi pomalý start. V prvních deseti zápasech zaznamenal pouze jednu asistenci. Ale v dalších deseti zápasech přispěl sedmi body. Sám v rozhovorech přiznal, že potřebuje vždy trochu více času na aklimatizaci. Ale i tak svůj úspěch připisuje staré dobré tvrdé práci a tréninku.
Výsledky Nazara byly v průběhu jeho působení v NHL jak na houpačce. Ale jak čas plynul, začal vynikat jako jeden z nejlepších hráčů na ledě. Svoji rychlost a chytrost ve hře dokázal prodávat na maximum, jenže se mu spoustu šancí nepovedlo zakončit přesně. Důležité ale bylo, že měl šance.
Rodák z Michiganu zakončil sezónu 2024-25 s 12 góly a 14 asistencemi v 53 zápasech, přičemž v průměru strávil na ledě 15 minut a 52 sekund. I přes to, že vynechal 29 zápasů, jeho celkový počet bodů mu stačil na deváté místo v týmu. To, že se mu konečně podařilo vše skloubit dohromady, bylo patrné v posledních třech zápasech sezóny, kdy vstřelil tři góly a získal pět bodů.
Svoji skvělou formu ze závěru sezóny využil i v květnu na mistrovství světa. Do turnaje vstupoval jako jeden z mnoha hráčů Blackhawks a v týmu USA se potkal s Alexem Vlasicem. V deseti odehraných zápasech se blýskl 6 góly a 12 body. Nazar se dělil o první místo v týmu mezi střelci s Tagem Thompsonem a byl jmenován jedním ze tří nejlepších hráčů amerického výběru, spolu s Loganem Cooleyem a Conorem Garlandem.
Do následující sezóny se nabízí otázka, zda nastoupí po boku Connora Bedarda. Necelých 20 zápasů odehrál po boku kanadského supertalenta a jejich hra byla na opravdu vysoké úrovni. Jejich souhra se ukazovala jako klíč během početních výhod a prodloužení, kde tito dva vedle sebe dokazovali světu, že hokej hrát rozhodně umí. Opět to ale vypadá, že Američan zakotví na centru druhé útočné formace a bude se s Bedardem doplňovat právě ve speciálních formacích.
Nazar přispívá také k bránění v oslabení. V minulé sezóně odehrál v početní nevýhodě přes 51 minut, což je v průměru necelá minuta na zápas. Navíc si připsal jeden ze šesti gólů Blackhawks v oslabení a s Jasonem Dickinsonem se dělil o třetí místo v počtu střel na branku v těchto herních situacích, a to se šesti střelami. Třináctka draftu roku 2022 tak bude klíčem k úspěchu Jestřábů v následujících letech, a právě on může nenápadně za Bedardem vyrůst ve světového hráče na obou koncích kluziště.
