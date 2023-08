My, šampioni (14. díl): Chtěl rozvážet jídlo, pít pivo a hrát videohry

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. Tentokrát u borce, co spolu s Adinem Hillem přivezl Stanley Cup do Calgary. Ano, i on nosívá při své práci masku, i jeho živí zastavování puků (byť to mohlo být úplně jinak). Dámy a pánové, Logan Thompson!

Že bude profesionálním hokejistou?

To přišlo před pár lety Loganu Thompsonovi jako sci-fi.

Vždyť neprošel draftem do NHL.

Žádné místo nesehnal ani v "pralesní" ECHL.

Plno měli na všech úrovních i washingtonští Capitals, kde absolvoval nováčkovský kemp. Jako jeden z mnoha, jeden z davu. Sen o tom, že půjde ve stopách svého dětského idolu Miikky Kiprusoffa, se rozplýval.

Rozhodl se jít na vysokou školu a hokej už bral jen jako zpestření. Jedno ze zpestřeních. Také ho bavily videohry.

Pro zámořský web The Athletic popsal, jak jednoho dne seděl na gauči a přemítal u hraní nad tím, že by se mu hodila brigáda. Zamyslel se a začal uvažovat o rozvážení jídla. Jenže jeho auto Infiniti G35 bylo proti. "Nedalo by to," povídá s úsměvem už jako vicemistr světa.

Logan Thompson kouzlí v rodném Calgary:

Jak to, že nakonec chytá nejlepší hokejovou soutěž planety a začapal si i na světovém šampionátu?

"Měl jsem kliku, že jsme na vejšce poskládali skvělý tým a vyhrávali jeden zápas za druhým," vysvětluje, jak se jeho kariéra zlomila. Coby komety univerzitní soutěže si ho všimli v oné podřadné a nikterak oslnivě kvalitní ECHL.

A právě odtamtud ho vyprostili Zlatí rytíře.

Na Thompsona byl totiž zvědavý Kelly McCrimmon. Kdysi ho koučoval v juniorce a zajímalo ho, jak si povede o patro výš. V dresu Henderson Silver Knights. Vegaský GM mu nabídl 13. července 2020 nováčkovský kontrakt.

A protože pak Thomson v AHL obstál, dali mu poměrně rychle šanci mezi elitou.

To se psal rok 2021 a v týmové hierarchii nad ním byli Robin Lehner, Marc-André Fleury i Oscar Dansk. Teď už před ním není nikdo, nebýt únorového zranění, táhl by místo Hilla Zlaté rytíře za Stanley Cupem on.

Golden Knights goalie tandem Adin Hill and Logan Thompson brought the Stanley Cup to the Alberta Children’s Hospital in Calgary. ???? pic.twitter.com/egN98YDpLj — Sportsnet (@Sportsnet) August 9, 2023

On! Ten samý člověk, co v roce 2018 chtěl jezdit pro Uber Eats a rozvážet lidem pizzy, burgery nebo třeba poké. "To, že bych někdy hrál vrcholově hokej, mě tehdy ani nenapadlo," vzpomíná.

Teď má jméno vyryté na stříbrném poháru, v kapse smlouvu na 2,3 milionu dolarů, 57 odchytaných zápasů v NHL a zářnou budoucnost. Patrně po boku Hilla, s nímž přivezl do rodného města, mimo jiné i do tamní dětské nemocnice, před pár dny hokejový grál. A to mimo jiné díky tomu, že jeho auto bylo příliš bídné na rozvoz jídla.

Kdyby tehdy začal s brigádou, kdo ví, jak by jeho gólmanské výkony vypadaly. A zda by s hokejem neskončil úplně. Sám to vidí takhle: "Asi bych byl obyčejný student, co ještě častěji hraje videohry. A popíjel bych pivo."

