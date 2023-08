My, šampioni (16. díl): O žolíkovi, co chtěl utéct z ledu při prvním tréninku

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. Na řadě je forvard s náramně šikovnýma rukama a vytříbeným střeleckým instinktem. Hráč číslo 43, Paul Cotter.

S rodiči byl na cestě z kostela, když si všiml, že soused venku suší hokejovou výstroj.

Přihlaste mě, požádal o zapsání do přípravky.

Lisa s Paulem synkovi vyhověli. Napodruhé ovšem už ne.

Ve chvíli, kdy se za nimi uprostřed první bruslařské lekce dopotácel a chtěl z kluziště odejít, dali mu jiný návrh. Dokonči ten trénink, už jsme za něj zaplatili. A když tě to nechytne, klidně pak můžeš tím sportem skončit

"Bylo to hrozné. Ostatní kolem mě létali a já vůbec nevěděl, co dělám. Až ke konci se to zlomilo, začalo mě to bavit a skamarádil se s pár kluky. A tak jsem zahořel pro hokej," popisuje Cotter s pobaveným úsměvem pro zámořský tisk.

Dodnes je rád, že rodiče poslechl.

Opřít se o ně mohl vždycky. Jejich oddanost ilustruje i fakt, že loni v prosinci za ním jeli čtyři hodiny autem, jen aby ho viděli hrát za Zlaté rytíře. Paradoxně šlo o mač, kdy utrpěl jejich potomek zranění.

I ta ke kariéře patří.

Stejně jako mnohá příkoří. Když Cotter přišel coby teenager do juniorského mančaftu, měli pro něj jen židli se jménem napsaným na pásce. Navrch v něm udělali chybu. "Byl jsem z toho smutný. Všichni kolem měli své kóje se jmenovkou a já dopadl takhle."

Že by propadl skepsi? Kdepak, poté co se nevešel do kádru, sloupl pásku ze židle a vzal si ji, aby mu o patro níž připomínala, kam to chce dotáhnout. Našel v ní zdroj motivace.

Zafungovalo to a on se stal nejlepším nováčkem sezony.

Drobná historka ukazuje, že Cotter vše bere podle známého rčení o tom, že všechno zlé je pro něco dobré. Zbytečně se nermoutí. Věří v sám sebe, své kvality. Z máločeho se mu rozklepou kolena.

Nerozklepala se ani pár týdnů před oním prosincovým zraněním v situaci, kterou jen tak nezažijete.

Po šestém kole nájezdů mezi Vegas a Modrokabátníky z Columbusu se vydal Logan Thompson vstříc střídačce a volal: Ať jede Cotter! Trenérský štáb poslechl. A třiadvacetiletý forvard mazáky vymíchal Daniila Tarasova! Hotovo, konec zápasu!

Stejnou fintou – forhendovým blafákem – v NHL překonal i přímo ze hry Erica Comrieho, parádní zbraň veleúspěšně používal také v mládežnických kategoriích. "Brejky mě vždycky bavily. Zakládám si na tom," poví.

Má zdravé sebevědomí. Ne že by se mu vždy vyplatilo. Před časem se vsadil se slavnějším spoluhráčem Chandlerem Stephensonem, že se jeho boty při charitativní aukci vydraží dráž než ty Stephensonovy.

Chyba úsudku. Po prohrané sázce musel jezdit "bazény."

Ptáte se, jaký byl, kromě proměněného nájezdu, Cotterův přínos pro Vegas v sezoně 2022/23? Sejde z očí, sejde z mysli, říká se. Ano, v play-off neodehrál ani minutu, nicméně připomeňme si, že během základní části nastupoval pravidelně.

Zastavil se na 55 zápasech a bylo by jich snad i víc nebýt onoho ostrého hitu před očima jeho rodičů.

Za zmíněnou porci duelů zvládl 18 bodů, opakovaně ukázal, že si s kotoučem tuze rozumí a že má čich na góly (skóroval 13krát). Po letních odchodech by u Golden Knights mohl dostat více prostoru.

Každopádně bezpečně splnil podmínku pro vyrytí na Stanley Cup. A na rozdíl od oné židle s páskou tam má své jméno správně.

