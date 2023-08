My, šampioni (18. díl): Železný muž s děravými šortkami ještě nemá dost!

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. Tentokrát se pod drobnohledem ocitá Phil Kessel. A vězte, že titulek se netýká jeho pověstného apetitu. Už jen kvůli tomu, že řeči o neustálém pojídání hotdogů a dalšího fastfoodu jsou podle jeho sestry Amandy přehnané.

Je to úsměvné.

Kessel letos potřetí vyhrál Stanley Cup, je rekordmanem NHL v počtu odehraných zápasů a míří k tisícovce bodů, a přesto není tím největším hokejovým esem v rodině.

A ne, není řeč o Blakeovi, jeho bráchovi, co před pár lety působil na Slovensku a v Košicích poznával, co to jsou halušky.

Onou star je Amanda. Drobná plavovláska, do které byste to patrně neřekli, totiž platí za totální legendu ledového sportu.

Vyhrála olympiádu, dvakrát si zpod pěti kruhů přivezla stříbro, je čtyřnásobnou mistryní světa. A když se sestavují žebříčky nejlepších hokejistech všech dob, končívá v první desítce, případně na její hraně.

Kessel by bezesporu tak vysoko mezi chlapy nevystoupal.

I tak má kariéru, kterou mu může většina smrtelníků jen závidět. Báječnou, famózní, milionovou. Ač proseděl většinu letošního play-off na tribuně, ač si z něj mnozí utahují, že figurou a vzezřením rozhodně nepřipomíná vrcholového sportovce.

Sám se kdysi všem kritikům vysmál a zároveň si udělal legraci sám ze sebe – vyfotil se v roce 2017, coby prvošampion, se stříbrným pohárem a párky v rohlíku.

Hot dog! Phil Kessel enjoying his day with Stanley Cup ????https://t.co/t3GJxbQLFJ pic.twitter.com/SdXRyKPuMu — Hockey Night in Canada (@hockeynight) August 14, 2017

Na co odkazuje titulek, když ne na jeho životosprávu? Na jeho daleko větší lásku, na hokej! Kessel by to klidně mohl v pětatřiceti bez výčitek zabalit a užívat si vydělané peníze, on ale hodlá pokračovat. Touží po dalším angažmá.

A dokonce je ochotný obětovat svou železnou sérii (mimochodem, před časem ji prodloužil jediným střídáním, načež odjel k porodu). Nemá problém naskakovat jako žolík, jen když bude trenér potřebovat.

"Tu svou šňůru 1064 duelů v řadě klidně přeruší," informuje zámořský novinář Elliotte Friedman. Nechá ji zrezivět, sám se ale necítí, že by patřil do starého železa.

Ve Vegas zvládl v základní části zvládl 36 bodů.

Ano, byl už jen stínem onoho čtyřicetigólového kanonýra, přijal skromnější roli, na ledě průměrně strávil nejméně času, co v NHL pamatuje. Zhruba 13 minut za večer. Stále má ale dynamit v zápěstí, kupu zkušeností a vítěznou mentalitu.

Třeba se zájemce najde, nejeden zdroj to označuje za velmi pravděpodobné. Jen Golden Knights to nebudou, nemají volno.

O usměvavém Američanovi toho nejspíš víte spoustu.

Překonal rakovinu, což mu mimo jiné dodnes připomíná i Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji. Dvakrát dobyl Stanley Cup s pittsburskými Tučňáky, býval největší hvězdou torontských Javorových listů. Ve sbírce má olympijské stříbro.

Je to milující táta, rodinný typ, oplývá náramným smyslem pro humor. A občas se nechtěně stane centrem pozornosti a získá si další a další fanouškovská srdce.

Třeba když dělal rozhovor s Pierrem McGuirem a na to otázku, jak je na tom s dechem, odpověděl: "Není to dobré, co?" McGuire dostal záchvat smíchu a podotkl, že měl na mysli fyzičku s ohledem na právě absolvovaný trénink. Kessel se pobaveně rozchechtal...

Bezprostřední, sympatická reakce.

Nedávno se pak stala hitem sociálních sítí fotka zachycující Kessela v dosti obtaženém tričku, kterak popíjí v kabině kafe v roztrhaných šortkách. Ten snímek působí ohromně lidsky.

Ukazuje, že i hokejový profík je jen člověk. Se všemi přednostmi i slabinami. Přiblížil zdánlivě ohromně vzdálený svět fanouškům a jejich každodennosti, dal jim šanci se ztotožnit s milionářem hrajícím pro miliardáře.

Byla by věčná škoda, pokud by NHL o Kessela přišla už letos. Taková persona, co (obrazně) boří ledy a mantinely, by chyběla.

