My, šampioni (24. díl): Proč jsem sekl Draisaitla? Šli po mně!

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. V hlavní roli je v tomto dílu Alex Pietrangelo, hvězdný zadák, synovec ikony a čtyřnásobný otec.

Hokejka jako tomahawk! Brutální zákrok! Likvidace!

Z novinových titulků toho dne křičel skandál. Aby vzal hokejku do obou rukou a sekl soupeře? Takhle - mstivého a rtuťovitého - znal Pietrangela málokdo.

On toho ale jednoduše měl ve čtvrtém duelu proti Edmontonu už dost. Neudržel emoce na uzdě a napadl jednoho z nejlepších hokejistů současnosti.

A zároveň urostlého chlapa, od kterého schytal minimálně jeden diskutabilní hit.

Leona Draisaitla.

Se zastáním okamžitě přikvapil Connor McDavid, druhá z megastar Oilers.

Pietrangelo si za svým manévrem před reportéry stál: „Od začátku série po mně jdou, předem si mě vybrali za terč. Ale já se kvůli nim nebudu válet na ledě. Zvednu se a budu hrát dál.“

Je pravda, že pečliví pozorovatelé napočítali za kvartet mačů 35 hitů na klíčového beka Golden Knights! To by bylo moc snad i na světce. Navíc skóre bylo krajně nepříznivé, to se pak naščítá.

A tak Kanaďan s dílem italské krve v žilách bouchl. Jako Vesuv.

Uvnitř mu poté bylo nepochybně mizerně, zbytečným zkratem oslabil svůj mančaft, věděl, že si kvůli blikanci nejspíš nějakou dobu nezahraje. Ohrozí postup dál, (opět) přidělá vrásky vegaskému kouči Bruci Cassidymu.

Nakonec z toho byla stopka na jeden mač.

Příbuzný Franka Pietrangela, gólmana, co zkraje devadesátek předvedl v kleci pittsburských Penguins kultovní zásah známý prostě jako The Save, se trápil.

Tolik si přál s Vegas vystoupat až na vrchol a náhle na tu poctivě a urputně vyšlapanou cestu nainstaloval mohutnou zábranu.

Byly ale chvíle, kdy pauzíroval dobrovolně. Kdy hokej, který tolik zbožňuje, šel na vedlejší kolej. Kdy odkráčelo veškeré soupeření na ledě stranou. „Měl jsem to v hlavě jasně nastavené, nevrátím se, dokud mě bude potřebovat,“ řekl o podzimní pauze od NHL.

Co a komu se přihodilo?

Pietrangelo je tátou čtyř dětí, včetně trojčat. Jedno z nich, holčička Evelyn, bojovalo v listopadu a prosinci se zánětem mozkových blan. Vážnou a nevyzpytatelnou nemocí.

10 dní prakticky jen spala. Opora Zlatých rytířů na nic nečekala – bleskově se dohodl s vegaským klubem na přerušení kariéry.

„Bůh vyslyšel naše modlitby,“ pověděl, když léčba zabrala. „Fyzicky je už v pořádku, ale po mentální, duševní stránce to bude pár let trvat,“ popsal stav dcerky později, už během bitev o Stanley Cup. Stále s třesousím se hlasem.

S Vegas se dostal až do finále.

Ano, i přes svůj kiks a následnou suspendaci (vyrovnal ji stejnou mincí Darnell Nurse). Zlatí rytíři to jednu partii bez něj ustáli. A jindy už zase dřel do úmoru a táhl kádr.

Do finálové série pomohl trenérovi, kterého v roce 2019 v rozhodující bitvě o hokejový grál porazil. Cassidy mu kdysi jako kapitánovi St. Louis Blues třásl pravačkou a gratuloval, on poté vyfotil ve stříbrném poháru trojčátka.

„Je fajn s ním být tentokrát na jedné lodi,“ uznal Cassidy, když play-off vrcholilo.

Když si poté jeho chlapci poradili s floridskými Pantery, mohl křepčit se starým křapáčem.

A Pietrangelo? Ten si vychutnával ještě silnější okamžiky. Dojímalo ho, že u jeho triumfu mohli být všechny čtyři potomci, včetně uzdravené Evelyn. Dlouze ji vkleče objal. Byly to chvíle štěstí pro něj a jeho paní Jayne, se kterou toho v minulosti mnoho zakusili.

The Pietrangelo family is GOALS ???????? pic.twitter.com/uFMkGsq63e — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 14, 2023

Stačí si vzpomenout, že hokejovému profíkovi a někdejší roztleskávačce zemřelo první dítě ještě před narozením. Pietrangelo o té zkušenosti před časem napsal očistný článek pro Players‘ Tribune. Zpověď.

“Je úžasné vidět, jak se vyrovnal se vším, čím si s paní prošli. Pro nás je pilířem, hraje skvěle,“ smekl před ním během vyřazovacích bojů Shea Theodore, další obránce se zálibou v útočení.

Pietrangelo válel, pod zisk Stanley Cupu se podepsal mimo jiné 10 body, na ledě trávil tučné porce minut. V průměru téměř 24!

Když se pak mohl podruhé v kariéře potěšit z poháru, byl ohromně vděčný, že u toho mohou být jeho nejbližší. Včetně Evelyn.

