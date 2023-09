My, šampioni (27. díl): Lazar? Lídr! Ten, co jako první zvedl pohár

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. Na závěr u Marka Stonea. Kapitána. Muže, co jako první v dějinách Vegas Golden Knights pozdvihl nad hlavu Stanley Cup!

12. ledna 2023.

Vegas hraje s Floridou mač v základní části. Bězný zápas. Jeden z mnoha.

Jenže pak se stane cosi, co zprvu vypadá jako konec snění. Konec nadějí na to, že vyjde plán vlastníka Zlatých rytířů Billa Foleyho o dobytí Stanley Cupu do šesti let od vstupu do NHL. Mark Stone utrpí zranění zad. Zase, už poněkolikáté!

Znamenitý forvard kvůli trablům se hřbetem v minulosti musel pod kudlu, vynechával kvanta duelů, obří porce jednotlivých sezon.

A náhle to s ním opět vypadalo bledě.

Střih.

13. června 2023.

Stone hattrickem - první za sto let v rozhodující partii finále NHL - řídí debakl právě Panthers.

Poté zvedá nad hlavu stříbrný pohár, těší se s ním i s tříměsíční dcerkou, kterou na jaře přivedla na svět Kanaďanova sličná paní Hayley.

Úžasně vyvrcholila sezona, co vypadala jako ztracená! Pět měsíců dělilo chvíle, kdy se Stone cítil na dně, a kdy se dotkl hokejového nebe. "Je to ten nejkrásnější pocit, co můžete profesionální hokejista zažít," vyznal se.

„Je to hráč pro velké zápasy, skvělý lídr! Zvládl se vrátit po dvou závažných operacích, to je něco neskečného,“ smekl vegaský kouč Bruce Cassidy.

Zní to jako scénář pro Hollywood? Pak vězte, že příběh rodáka z Winnipegu je ovšem mnohem pestřejší. Dobarvují ho mnohé pozoruhodné detaily.

Třeba minulý týden vyšlo najevo, že Stone dohrával play-off se zlomeným zápěstím.

V pátém finále dostal sekeru přes ruku, stejně ale dal dva góly a završil hattrick, co je vídaný s ještě menší frekvencí, než s jakou se k Zemi vrací Halleyova kometa.

I přes handicap dostal do vzduchu trofej, co váží zhruba 16 kilogramů.

"Do zvedání poháru jsem pak dal všechny svoje síly. Chtěl jsem to zkusit, vždyť kolikrát se vám taková příležitost naskytne?" pověděl před pár dny zámořským novinářům.

Zaujme také fakt, že ve finálové sérii sváděl líté souboje s Mattem Tkachukem, načež se s ním potkal na svatbě svého velkého kamaráda ze společného působení u ottawských Senátorů. Ano, Mattyho mladšího sourozence Bradyho.

Zpět k dění mezi mantinely. Na zisku Stanley Cupu měl lví podíl, jen Eichel s Jonathanem Marchessaultem byli produktivnější než třicetiletý vlasáč, co navrch vyniká srdcem válečníka.

Mimochodem, byl to právě Stoneův štědrý plat, respektive stropová zátěž, která umožnila Vegas přivést vícero zajímavých posil pro vyřazovací boje. Jonathana Quicka, Teddyho Bluegera nebo - či snad především - Ivana Barbaševa.

On sám se pak na led vrátil až se startem vyřazovacích bojů, podobně jako před časem Nikita Kučerov.

A víte, že Stoneovi spravoval po onom lednovém neštěstí páteř stejný machr, co dal dohromady Jacka Eichela? Že se lékaři Chadu Prusmackovi povedl další "zázrak"? Ano, Stoneova story patří na stříbrné plátno.

A jeho jméno na Stanley Cup.

Seriál My, šampioni:

26. díl: Páteř ofenzívy? Bergeron s umělou ploténkou!

25. díl: Beckham v poháru? Švéd oslavami dojímal, bavil i rozděloval

24. díl: Proč jsem sekl Draisaitla? Šli po mně!

23. díl: Opravdová trofej? Pro čerstvého tátu synek!

22. díl: Zvedněte ruku, kdo jste na něj sázel!

21. díl: Od baseballu utekl k hokeji. Otčímovi navzdory

20. díl: Cena za zkrocení McDavida? Vysoká, měnou se stalo zdraví

19. díl: Jeho motto? Vyhrát bolí! Po AHL dobyl i elitní scénu

18. díl: Železný muž s děravými šortkami ještě nemá dost!

17. díl: Platil za záplatu, teď je klukem z plakátu

16. díl:O žolíkovi, co chtěl utéct z ledu při prvním tréninku

15. díl: Od stříbra ke stříbru. Máš rakovinu, slyšel po Slovensku

14. díl: Chtěl rozvážet jídlo, pít pivo a hrát videohry

13. díl: Floridský obětní beránek má křídla! Loučil se softbalem

12: díl: Bourák, co se rozpomněl na juniorská léta

11. díl: Odpadlík? Hrdina! Inpiraci našel v Kennedym

10. díl: Slavit s dětmi? Pro zhrzenou legendu ten nejsladší pocit!

9. díl: Vysmál se Domimu, vyřadil Nurse, vytočil Tkachuka

8. díl: Z dělníka hvězdou! Stanley Cup naháněl na wakeboardu

7. díl: Z Lotyšska pro pohár! Kdo měl Crosbyho školu?

6. díl: Nosit céčko se vyplatí! Farmář našel Stanley Cup

5. díl: Drtit soupeře? Ne, děkuji! O muži, co šokoval Pointova tátu

4. díl: Cestu lemují zlámané kosti. Stupidní, nebo hrdinský přístup?

3. díl: Tohle jméno? Dobré leda tak pro toaletní papír!

2. díl: Není Barbie jako Barbie. Gudas by mohl vyprávět!

1. díl: Dárek z Floridy, co se stal jazýčkem na vahách

Share on Google+