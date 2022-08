Mým cílem je pomoci Detroitu ke Stanley Cupu, vzkazuje talentovaný mladík Edvinsson

Simon Edvinsson byl nejvýše draftovaným Švédem v roce 2021. Mladý obránce se ukázal i během nedávno skončeného mistrovství světa juniorů, kde se však od něj čekalo přece jen trochu víc. Nyní si dává za cíl ukázat se v NHL. Dostane v nabitém Detroitu prostor?

Švédský mladík strávil v Detroitu velkou část léta, jelikož se ve městě připravoval na světový šampionát juniorů. Red Wings měli na turnaji hned devět zástupců, Edvinsson měl být tím nejzářivějším. Hrál sice za Tre Kronor první obrannou dvojici, ale příliš se nepředvedl, i tak ale trenér národního týmu ví, jaký má devatenáctiletý bek potenciál.

„Simon je unikátní talent. Myslím, že je to jeho velikostí a pohybem. Je sice dost vysoký, ale dobře bruslí a v rychlosti zvládá práci s hokejkou na výbornou. Obyčejně jsou takto vysocí kluci spíš méně pohybliví a snaží se vyhazovat puk jakkoliv ven z obranného pásma, ale on takový není,“ popisuje svého svěřence Tomas Montén.

Po turnaji by se měl účastnit kempu nováčků a následně i hlavního kempu Red Wings, kde zabojuje o NHL. „Chtěl bych být v sestavě od prvního dne sezony,“ vzkazuje Edvinsson sebevědomě. „Vím, že musím makat, protože máme spoustu kvalitních obránců, ale to je pro mě ještě větší motivace. Ukážu vše, co v sobě mám,“ dodává.

V budoucnu by mohl dostat prostor vedle Seidera a společně by mohli být velkými strašáky pro soupeře. Na rozdíl od německého obránce však nemá rodák ze švédské Onsaly se zámořským hokejem zatím žádné zkušenosti.

„Moritz byl po draftu rok na farmě v Grand Rapids, pak i rok ve Švédsku. Simon má méně zkušeností a je o dva roky mladší. Uvidíme, jak se mu bude dařit přes léto. Momentálně je silnější a urostlejší, než jsme předpokládali, samozřejmě v dobrém slova smyslu. Dáme mu šanci,“ komentuje Steve Yzerman.

Šestka loňského draftu strávila uplynulou sezonu ve švédské nejvyšší soutěži, kde patřila k nejlepším mladíkům celé ligy. Edvinsson se v dresu Frölundy objevil i rok před tím, na ledě se tak setkal i se Seiderem. „Mo měl skvělou sezonu. Je to skvělý hráč, ve Švédsku jsem měl šanci proti němu hrát, takže vím, co všechno si dovolí,“ nešetří chválou na svého budoucího parťáka.

„Vždycky jsem chtěl být součástí týmu NHL, abych mu mohl pomoci být lepším. Největším cílem je určitě pomoci Detroitu vyhrát Stanley Cup,“ netají devatenáctiletý obránce svůj největší sen.

