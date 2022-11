Myslel jsem na návrat do extraligy, přiznává Kaut. Ovečkina porazil i naživo

(WASHINGTON, od našeho zpravodaje) Byl u několika zajímavých akcí, Anthony Mantha se ho po důrazné střele snažil vyprovokovat k bitce… Martin Kaut už je ale dostatečně odolný, aby si s takovou situací dokázal poradit. Jako šestnáctka draftu 2018 musel na farmě čtyři sezony bojovat o místo v sestavě Avalanche. Za tu dobu naskočil jen do dvaceti zápasů NHL. Letos už jich má odehraných třináct.

Vypadá to, že jste konečně pevnou součástí NHL. Cítíte, že se vaše tvrdá práce z předchozích let vyplácí?

Jsem rád, že jsem takovou šanci dostal, protože jsem čekal čtyři roky… Dostávám prostor a moc si toho vážím, teď už je jen na mě, jak se s tím vypořádám. Musím hrát každý zápas dobře, jinak mě můžou kdykoli poslat dolů. Takže bojuju a věřím, že v prvním týmu můžu zůstat celou sezonu.

V posledních šesti zápasech jste pokaždé odehrál přes 12 minut, hrajete ve druhé lajně. Máte i větší sebevědomí?

Cítím se každým zápasem lépe. Ze začátku jsem začal ve čtvrté lajně, pak se zranil Ničuškin a já dostal šanci ve druhém útoku. Chytil jsem se ve dvou zápasech ve Finsku, tam se mi dařilo a od té doby se tady držím. Musím takhle pokračovat.

Na půdě Capitals jste vyhráli 4:0, většinu času jste se na ledě potkával s Alexandrem Ovečkinem. Velký zážitek?

Snažím se na to nemyslet během zápasu. Ale po utkání si uvědomím, že proti takovým hráčům jsem hrál třeba na Playstationu (usmívá se). Určitě si to užívám. Jen během zápasu hraju svoji hru, musím se naplno soustředit. Jakmile na chvíli povolíte, soupeř vás dokáže potrestat.

Byl zápas v hlavním městě USA specifický i kvůli tomu, že proti vám chytal hrdina loňského play off Darcy Kuemper, bývalý spoluhráč?

Pro kluky asi určitě, dovedl je ke Stanley Cupu. Dneska jsme ale Washington přehráli, takhle musíme pokračovat. Víme, že nám chybí celá jedna pětka. Snažíme se bojovat, dohrávat, poctivě odzadu a agresivně v útoku.

S takovou hrou nemáte problém. Na farmě jste se o ni snažil, celé to čekání na větší šanci ale trvalo dost dlouho. Jak jste to všechno zvládal?

Během toho času mi hodně pomohla rodina. Bylo to fakt těžké, přemýšlel jsem o návratu. Ale rodiče i brácha mi říkali, abych tady zůstal, že to nemůže takhle skončit. Tak jsem vydržel a šance přišla.

Návrat do Pardubic byl blízko?

Nevím na kolik procent, ale když mě zezačátku sezony poslali na farmu, tak jsme byli v kontaktu s Pardubicemi. Týden na to mě pak povolali nahoru, takže z toho sešlo.

Život v AHL asi nebyl jednoduchý ani co se týče cestování a týmového soužití, že?

Měli jsme všechno suprové, předešlé roky to asi bylo o něco horší, kluci cestovali autobusem, my už jsme všude létali. Boj o místo je tam ale drsný, každý chce hrát nahoře. Být na farmě nikoho neláká, nikdo to nemá jako cíl. Ale ty čtyři roky mě hodně naučily a teď se všechno snažím zužitkovat v NHL.

Navíc po boku MacKinnona, Makara, Rantanena nebo Lehkonena...

Hrát s nejlepšími hokejisty celé soutěže… To je neskutečné a moc si to užívám. Snažím se okoukávat věci z tréninku, ale typově nejsem zrovna takový hráč, jako je třeba Mekáč (Nathan MacKinnon, pozn. red.). Takže se snažím soustředit na svůj hokej. A užívám si, že jsou kolem mě takoví kluci.

V NHL se můžete potkat i s dlouholetým kamarádem Martinem Nečasem, v mládeži jste hrál i s Matějem Blümelem. Za dva dny vyzvete právě jeho Stars, těšíte se?

Psali jsme si, vím že byl povolaný nahoru. Zítra do Dallasu letíme, když to vyjde, tak si zajdeme na večeři a doufám, že je pak porazíme (směje se).

