Myslím, že budeme lepší, než lidé očekávají, vzkazuje Farabee

Americký útočník se pilně připravuje na následující ročník. I když je mu pouze třiadvacet let, postupně se dostává do role lídra týmu. Co vzkazuje odborníkům, kteří Letcům pro příští rok nevěří? To a mnohem více se dočtete v článku.

Joel Farabee se chystá na pátou sezonu v dresu Flyers. Americký útočník loni navíc zapsal své bodové maximum, když během 82 duelů posbíral 39 kanadských bodů. Ale před loňskou sezonou se musel vypořádat se zraněním, dokonce v červenci podstoupil operaci krku a dohromady se dal těsně před startem ročníku.

„Loni nebyla příprava vůbec optimální, hlavně vzhledem k operaci. Mám pocit, že asi po prvních 20 zápasech jsem se začal cítit mnohem lépe. První měsíc sezóny byl opravdu těžký, loni jsem totiž na své kondici nepracoval tolik, jak bych si asi přál,“ sdělil Farabee.

Letos chce třiadvacetiletý hokejista předvést víc. „Když mám po sezóně čas na trénink, cítím, že mi jedou i lépe nohy a mám trochu víc energie. Cítím se mnohem lépe. Když mám celé léto na trénink, tak je na tom tělo mnohem lépe, aby vydrželo dlouhou sezónu,“ přiblížil v rozhovoru pro nhl.com. „Tohle léto je zatím skvělé. Věnoval jsem hodně času tréninku a oproti loňsku se cítím určitě o dost lépe.“

Generální manažer Flyers Daniel Briere podotknul, že si během letní pauzy všiml toho, že se Farabee začíná řadit k lídrům celku. I sám křídelník Philadelphie přiznává, že chce po čtyřech letech v NHL patřit k tahounům týmu.

„Jako by to bylo včera, když mi bylo 19 hrál jsem svůj první zápas NHL. Mluvil jsem s Brierem o mladých klucích a o tom, jak je důležité se o ně starat. Pár z nich u mě přes léto bydlelo a já se jim snažím pomáhat, jak jen to jde. Když jsem byl mladší, moc jsem tu nebýval, spíš jsem často jezdil domů, ale teď se opravdu snažím přimět mladé kluky, aby v Philadelphii trávili čas i mimo sezonu. A taky, abychom se vídali, ať už je to večeře, pivo, chci jim ukázat, že je dobré se stýkat se spoluhráči. Takové momenty jsou důležité pro budování vztahů, takhle vzniká chemie v týmu,“ rozpovídal se o vlivu na mladší hráče.

Philadelphie se poslední tři ročníky nedostala do play off, Farabee zažil vyřazovací boje pouze během své nováčkovské sezony. A jaká má očekávání pro nový ročník? „Podle toho, co čtu na Twitteru a všude kolem, tak nám skoro nikdo nevěří a objevují se názory, že budeme úplně poslední nebo někde ve spodní pětce celé ligy. Upřímně si nemyslím, že budeme tak špatní. Domnívám se, že máme dobrou skupinu mladých útočníků, což jste mohli vidět koncem loňské sezony. Myslím, že budeme mnohem lepší, než lidé očekávají.“

Nový ročník startuje pro Flyers 13. října, kdy se objeví na ledě Columbusu, premiéra před domácími fanoušky je v plánu 18. října, kdy do Wells Fargo Center dorazí Vancouver.

