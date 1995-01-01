Na arbitrážní řízení čeká ještě 6 jmen, kdo z nich stihne podepsat dřív?

21. července 17:29Jakub Ťoupek
V aktuálním roce se k arbitráži přihlásilo 15 hráčů, největším jménem je bezpochyby Jason Robertson, střelec z Dallasu, který ale stále na svoji smlouvu čeká a jeho řízení se blíží. Konkrétně je v plánu na 25.7. Ještě dříve, konkrétně ve čtvrtek 23. července, bude hájit své zájmy Jet Greaves, u kterého je rozdíl v ohodnocení mezi organizací a hráčem doslova propastný.
Na seznamu přihlášených k arbitráži stále svítí šestice jmen. Jako první přijde na řadu Jet Greaves, kterého čeká slyšení ve čtvrtek. Podle informací Elliotta Friedmana ale mezi ním a organizací panuje velký rozdíl v samotné částce, kterou by měla jeho smlouva obsahovat.
Organizace z Columbusu poslala návrh na 2,8 milionu dolarů, strana hráče ale chce 7,5 milionu. Pokud se před čtvrtečním jednáním nepodaří dosáhnout dlouhodobé dohody, budou muset rozhodci vybrat jednu ze dvou předložených částek.
Blue Jackets ale musí řešit také druhé jméno. Cole Sillinger. Jeho slyšení je na programu až v pondělí 27. července, na podpis je tak ještě spousta času. Dvanáctka draftu 2021 rozhodně neměla sezónu dle představ. V 81 zápasech zvládl rodák Columbusu pouze 8 branek, ke kterým přidal 25 asistencí. Po sezóně se ale nechal generální manažer Don Waddell slyšet, že Sillinger dostane rozhodně přidáno.
Kromě těchto dvou bude muset Columbus řešit také budoucnost Adama Fantilliho, ten ale k arbitráži nemohl. Naopak největším jménem bude bezpochyby Jason Robertson. Údajná nabídka na 12 milionů byla hráčem odmítnuta, nakonec se rozhodl zkusit štěstí právě tímto způsobem.
Dallas dostal na Robertsona už minimálně dvě nabídky, jednu od Seattlu, druhou pak od St. Louis, ani u jednoho týmu ale nechtěl Američan podepsat. Nejpozději v sobotu však bude o jeho budoucnosti jasno, smlouva to bude bezpochyby obrovská, alespoň co se peněz týče.
Podepsáno stále nemá ani trojice dalších hráčů, která se přihlásila k řízení. Jedním z nich je Ronan Seeley, který odehrál v NHL zatím pouze jedno utkání v dresu Hurricanes. Dalším je Alex Jefferies, jenž dokonce do ostrého utkání ještě nezasáhnul a patří organizaci Islanders.
Poslední jménem je Akira Schmidt. Švýcarský brankář se po dvou sezónách ve Vegas přestěhoval na Floridu a i o jeho budoucnosti může rozhodnout nezávislá komise. Jeho řízení je však na programu až 1. srpna, tudíž se dá očekávat, že se s organizací na smlouvě domluví, což potvrdil před nedávnem i Bill Zito.