Na dvanáctý pokus to vyšlo! Sharks konečně zabrali a zlomili hrozivou bilanci!

Žraloci alespoň prozatím utnuli obrovskou bídu, která je provází na startu sezony. Výrazně tomu dopomohl maskovaný muž mezi tyčemi, který zastavil neuvěřitelných 38 střel. Tým tak po dvou dvouciferných výprascích konečně zabral. Před Žraloky je ale ještě spousta práce.

Vypadalo to, že to snad nikdy neskončí, ale Sharks se přeci jen podařilo alespoň na pár chvil nadechnout. Tým získal první vydřené vítězství a všichni věří, že San Jose opět nespadne do podobné výkonnostní propasti.

„Je to obrovská úleva,“ řekl útočník San Jose Tomáš Hertl. „Konečně jsme to zvládli, získali jsme první výhru. Jsme opravdu nadšení. Je to pro nás velké vítězství.“

Lví podíl na vítězství měl Anthony Duclair, který zapsal gól a asistenci. Z pohledu Sharks byl tedy u všeho podstatného. Zároveň se osmatřiceti zákroky blýskl Mackenzie Blackwood. Gólman San Jose si tedy konečně po dvou otřesných duelech připsal do statistik alespoň nějaká slušná čísla.

„Ty poslední dva zápasy byly na psychiku hodně náročné,“ řekl trenér San Jose David Quinn. „Klukům musím vyseknout za předvedený výkon velké uznání. Byli tak skvělá skupina na koučování, nikdy nepřestali pracovat. V zápase se stalo tolik věcí, na které bylo třeba reagovat a kluci se tomu postavili čelem.“

Duclair dostal San Jose do vedení 1:0 hned v úvodu, což tým skvěle nakoplo.

„Ten první gól měl pro nás cenu zlata,“ řekl Quinn. „Konečně jsme mohli znovu dýchat s spadl nám velký kámen ze srdce.“

William Eklund pak v druhé části zvýšil na 2:0 po pobídce Duclaira, ale po snížení soupeře se domácí museli bát o výsledek až do samého závěru.

„Nikdy jsme se nedostali v zápase herně dolů, i když nám dali gól,“ řekl Blackwood. „Prostě jsme hráli dál. Myslím, že to je pro nás důležité. V jiných zápasech by možná druhý tým dal gól nebo dva a my bychom zase spadli, a to se nemůže stávat. Takže si myslím, že jsme to zvládli skvěle.“

Sám lodivod Flyers přiznal, že si jeho celek nevytvořil nejideálnější pozice pro zakončení, přestože soupeře zasypal střeleckými pokusy.

„Nemohli jsme najít způsob, jak zakončit,“ řekl trenér Flyers John Tortorella. „Pozičně si myslím, že jsme hru kontrolovali, ale nevytvořili jsme si dostatek kvalitních šancí.“

