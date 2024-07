Na Jiříčkovi se nám toho líbí spoustu, libuje si St. Louis. Sám hráč váhá, co dál

Adam Jiříček se začínal cítit do parádní formy, když jeho loňské juniorské mistrovství světa a sezónu ukončilo zranění kolena, po kterém český bek věděl, že je zle. V létě ale dostal velkou náplast, a to v podobě draftování v prvním kole a následným podpisem smlouvy v NHL.

Osmnáctiletý mladík, kterého si vybrali St. Louis Blues z 16. místa draftu, však nemá ze zranění ani zákroku na něj žádné špatné pocity – natolik, že se mu s Jurajem Pekarčíkem, jenž zranění způsobil a nyní spoluhráčem z Blues, dokázali během rozvojového kempu St. Louis na začátku tohoto měsíce zasmát.

„Byla to nešťastná situace. Nemůžu se na něj zlobit,“ řekl Jiříček o Pekarčíkovi, kterého si Blues vybrali loni ve třetím kole. „Byl to hokej a byla to nešťastná situace. Prostě mi spadl na koleno a já tam byl. S tím se nedá nic dělat.“

Jiříček se nemohl zúčastnit rozvojového kempu, ale už je blízko návratu. Jednou věcí si však byl jistý, a to zájmem St. Louis o něj a naopak. Když tedy došlo na výběr Blues v prvním kole, Jiříček cítil, že jeho jméno zazní. A na okamžik, který tomu předcházel, byl připraven.

„Probíral jsem to se svým agentem a očekával jsem to. Ale člověk nikdy neví. Může dojít k překvapení. Byl jsem nervózní, ale dalo se to trochu čekat,“ usmíval se. „Jsem za to šťastný.“

Blues se snažili, aby se obrana stala ústředním bodem draftu; každý z jejich prvních tří výběrů, včetně dvou ve druhém kole, byli obránci. Ani po Jiříčkově zranění nepanovaly obavy o jeho dlouhodobé zdraví a o tom, co by podle St. Louis mohl přinést.

„Je to šikovný hráč,“ řekl o Jiříčkovi ředitel skautingu Blues Tony Feltrin. „Líbí se mi jeho vyrovnanost. Líbí se mi jeho schopnost být aktivní. Chce ovlivňovat hru a dělat rozdíl. Je toho hodně, co se nám líbí.“

Otázkou je, kde bude ve svém rozvoji pokračovat. Podpis nováčkovského kontraktu naznačuje možnost Severní Ameriky.

„Existuje pravděpodobnost potenciálního odchodu do kanadské juniorky. S tím pracuje. Myslím, že to pro něj bude dobré,“ řekl generální manažer St. Louis Doug Armstrong. „Bude se s námi a svými zástupci rozhodovat o nejlepším postupu. Teď, když podepsal smlouvu, je to jednodušší.“

