Na Long Islandu se znovu nosí vousy. Islanders se loučí s érou Lamoriella bez žiletek

11. října 9:30

David Zlomek

Na letním golfovém turnaji newyorských Islanders to bylo na první pohled jasné, tenhle tým se změnil. Známé tváře, které fanoušci vídali roky dokonale oholené, se najednou objevily s vousy. A sociální sítě okamžitě zaplavily fotografie s komentářem: „Lou je pryč.“

 

Po letech skončila éra Lou Lamoriella, muže staré školy, který do klubu přinesl přísná pravidla včetně zákazu vousů, dlouhých vlasů a jiných „rozptylujících“ prvků. Po jeho odchodu z funkce generálního manažera se hráči i trenéři nadechli k malé revoluci.

„Je to o jednu starost míň, když přijdete na stadion,“ usmívá se útočník Kyle Palmieri, dnes hrdý majitel plnovousu. „Byla to součást týmového standardu, který jsme respektovali. Ale musím říct, že jsem tehdy spotřeboval opravdu hodně žiletek.“

Palmieri není jediný, kdo po letech popustil uzdu vousům. Trenér Patrick Roy i brankář Ilya Sorokin už se žiletek také nedotýkají. Přesto mezi hráči panuje respekt k bývalému šéfovi. „Všichni jsme jeho pravidla respektovali,“ říká obránce Ryan Pulock. „Vypadal jsi vždy upraveně, a to byl záměr. Lou měl svá pravidla, my jsme je dodržovali.“

Veterán Casey Cizikas, který pamatuje snad všechny éry Islanders, se vrátil k vousům hned po skončení minulé sezony. „Oholil jsem se jen jednou během léta,“ směje se. „Pak jsem to prostě nechal růst. Chtěl jsem zjistit, jak to bude vypadat."

„Když se pravidlo zrušilo, chtěl to každý trochu vyzkoušet,“ říká Pulock. „Já to nechal růst, prostě něco jiného. Neznamená to, že to tak zůstane, ale proč ne.“

Palmieri přiznává, že chvíli trvalo, než si na volnost zvykl. „Po tolika letech se člověk cítí zvláštně, když se ráno neoholí,“ říká s úsměvem. „Pak prostě zapomenete, zapomenete znovu… a najednou máte plnovous. Možná ho zítra oholím. Nebo až v dubnu.“

