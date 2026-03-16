Na MS to letos moc nevidím, říká hvězda Bostonu

4. května 6:23Dominik Dubovči
Je to vlastně dobrá zpráva pro přípravu Davida Pastrňáka na novou sezonu. Už méně potěší hlas ze zámoří českou reprezentaci.
Necelé dva týdny před startem MS 2026 ve Švýcarsku to vypadá, že se Češi tentokrát budou muset obejít bez své největší hvězdy.
Pastrňák si podle všeho vloni v listopadu natrhl tříslo.
„Nějakou dobu to ovlivňovalo moje bruslení,“ prozradil na exit rozhovorech se zámořskými médii. Novinář Joe Haggerty ale na sociální sítí X hned dodává, že posledních pár týdnů už se Pastrňák cítil dobře a považoval se za zdravého plejera.
„Na mistrovství světa to ale moc nevidím,“ odhadl prý Pastrňák své šance na příjezd do Švýcarska velmi nízko.
David Pastrnak said he had a groin tear in November that impacted his skating stride for a while afterward. But said he’d been feeling good for the last month plus and considered himself healthy during the playoffs. Said he doesn’t see himself playing at World Championships
— Joe Haggerty (@HackswithHaggs) May 3, 2026
„Už jsme spolu mluvili. Domluvili jsme se, že si ještě týden dáme čas. Zaprvé musí projít prohlídkou, zadruhé se mu narodila dcera. Potřebuje si v zámoří vyřešit nějaké záležitostí. Není to negativní, ani pozitivní zpráva. Nechal bych to aktuálně v takovém neutrálním stádiu,“ říkal o den dříve Jiří Šlégr, generální manažer národního týmu
„Když vypadnete z play off, tak člověk nemá náladu na takové námluvy. S Davidem jsem byl na telefonu prakticky před chvílí. Taková je nyní mezi námi dohoda,“ poodkryl Šlégr.
„Domluvili jsme se, že si ještě týden dáme čas.“
Podle všeho tedy „Pasta“ chuť reprezentovat měl. Vždyť také během posledních čtyř let stihl tři mistrovství světa i únorovou olympiádu.
Musel by však úspěšně absolvovat onu povinnou výstupní zdravotní prohlídku – a zatímco před domácím (a později zlatým) MS 2024 dokázal lékaře Bostonu přemluvit ve svůj prospěch, nyní jsou Pastovy šance na příjezd spíš někde u ledu.
Malou dcerku přitom ve své rodině přivítal také spoluhráč z Bruins Pavel Zacha. Ten o italskou olympiádu přišel nešťastným zraněním, takže jeho současný zdravotní stav je také otazníkem.